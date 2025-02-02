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        Haberler Gündem Politika Mansur Yavaş’a yakın kaynaklar Habertürk'e konuştu: “Ön seçime değil zamanlamaya karşı” | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş’a yakın kaynaklar Habertürk'e konuştu: “Ön seçime değil zamanlamaya karşı”

        CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim takvim çalışmaları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçime karşı çıktığı belirtilmişti. Habertürk'e konuşan Yavaş'a yakın kaynaklar ise, "Mansur Yavaş'ın ön seçime itirazı yok, zamanlamasına itirazı var, aday açıklamanın erken olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 02.02.2025 - 12:48 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:27
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        "Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
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        CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim için takvim ve yönerge çalışmaları sürüyor. Yönergede, ön seçimin nasıl yapılacağı ve aday kriterleri madde madde yer alacak. Ön seçimden çıkan sonuç bağlayıcı olacak. O isim de milletvekili grubuna sunularak resmiyet kazandırılacak.

        YAVAŞ ÖN SEÇİME DEĞİL ZAMANLAMAYA KARŞI ÇIKIYOR

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim yöntemine destek verdiği ve Genel Başkan Özgür Özel'e teşekkür ettiği öğrenildi. Ön seçime karşı çıktığı belirtilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın zamanlamaya dikkat çektiği kaydediliyor.

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        Yavaş'a yakın kaynaklar, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçime itirazı yok, buna neden itiraz etsin. Zamanlamasına itirazı var. Mansur başkan aday açıklamanın erken olduğunu düşünüyor. Mesele ön seçim ile adayın belirlenmesi değil. Sürecin erken olması" dedi.

        ÖZEL-YAVAŞ YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

        Öte yandan geçtiğimiz perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında sosyal demokrat belediyecilik eşgüdüm konseyi toplantısı yapıldı. CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre Özel, Yavaş'ın da aralarında olduğu bazı belediye başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Bu buluşmada da ön seçim konusunun gündeme geldiği belirtildi.

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