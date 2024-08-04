Spor yazarları Galatasaray'ın Süper Kupa'da aldığı Beşiktaş yenilgisini değerlendirdi!
Spor yazarları, Galatasaray'ın Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı aldığı 5-0 mağlubiyeti değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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"GALATASARAY SEZONU AÇAMAMIŞ"
Uğur Meleke/Hürriyet: "Şampiyon Galatasaray yeni sezonu açamamış adeta. Tabii ki Eurolardan dönen Abdülkerim, Barış, Kerem, Copa America’da final oynayan Davinson gibi hazırlık kampı eksikleri vardı Okan Buruk’un. Ancak dünkü görüntüyü yalnızca bu verilerle açıklamak mümkün değil. Nelsson kariyerinin en kötü günlerinden birini yaşadı. Bir de maça Demirbay ve Barış’sız başlayınca geriden de çıkamadı, önde de top tutamadı sarı kırmızılılar. Dün Beşiktaş rakibini her hattıyla sürklase ederek tarihi bir zafer kazandı Galatasaray’a karşı."
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"İKİ AYDA BU TAKIMA NE OLDU?"
Ahmet Çakar/Sabah: "Maç boyu bakıyoruz, G.Saray'ın hiçbir oyuncusu vasat bile değil. Bir takım iki ayda nasıl bu hale gelir? Pek tabii ki böyle bir başlangıç lig için ölçü olmaz ama mesela Mertens ve Ziyech sanki emekli olmuşlar. Nelsson hata üstüne hata yapıyor, Berkan ve Torreria'nın hücum destekleri sıfır. Sonuçta G.Saray çok şaşırttı. Belki de böyle bir mağlubiyet bazı şeyler konusunda erken önlem almalarını sağlar."
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"OKAN BURUK'UN SINAVI BAŞLIYOR"
Çağatay Çelik: "5-0’lık hezimetten pozitif bir hava çıkarmak mümkün değil. Şampiyonluk maçında Fenerbahçe karşısında alınan hezimetten birkaç ay sonra Beşiktaş hezimetinin faturası ilk başta Okan Buruk’a yazar. Rekorları alt üst eden iki şampiyonluk apoletinin kredisi iki yenilgiyle bitmez ancak Okan Buruk’un zor sınavı şimdi başlıyor." (Habertürk)
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"BU TAKIMA TRANSFER YAPSAN NE OLACAK?"
Osman Şenher/Milliyet: "İki sene üst üste şampiyon olmuş bir takım sıfır hırsla bir derbi maçına çıkmamalı... Tribünlerde 35 bin Galatasaraylı taraftar var. Eminim hepsi isyan ediyordur. İçime sindiremiyorum. Galatasaray gibi bir takım nasıl Süper Kupa’da beş gol yiyebilir? İki tane bek evlere şenlik. Hadi Kaan Ayhan mecburiyetten oynuyor. Peki Köhn... Bu kadar kendi bölgende rakibe açık verilir mi? Takımın hırsı kaybolmuş. Transfer yapsan ne olacak? Taraftar iki maç susar, üç maç susar, dördüncü maç isyan eder."
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"OKAN BURUK FANTEZİYİ BIRAKMALI"
Levent Tüzemen/Sabah: "Van Bronckhorst, ortaya bir oyun sistemi koydu ve başarılı oldu. Okan Buruk'u taktik ve oyun planı olarak mat etti. Futbolda egonu öne çıkarıp "Her şeyi ben bilirim" diye hareket edersen böyle duvara toslarsın. Okan Buruk'un orta alandaki Berkan fantezisi ve Zaha'yı kesip Kerem Aktürkoğlu'nu tercih etmesi, Davinson Sanchez gibi Copa America'nın en iyi savunmacısını kulübede oturtması büyük hataydı. Kerem-Berkan ikilisi çok top kaybıyla oynadı. Maç sabaha kadar oynansa Ziyech'in Masuaku'yu geçmeyeceği belliydi. Hoca bunu kenardan göremedi. Alınan ağır yenilgi öncelikle Okan Burak'a yazar. Çünkü zihinsel olarak derbiye oyuncularını hiç hazırlamamış. Dilerim bu yenilgi ayakları yere bastırır. Okan Buruk dersine iyi çalışır. Fantezi yapmaktan vazgeçer ve futbola geri döner."
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"HAMLELER İŞE YARAMADI"
Ali Gültiken/Sabah: "Van Bronckhorst'un savunma bloğunu orta alana daha yakın öne çıkararak oynatma isteği, karşılık buldu. G.Saray'ın yıldızları etkisiz kaldı. Okan hocanın ikinci yarı Batshuayi ile forveti çiftleme düşüncesi ise işe yaramadı. Çünkü Beşiktaş orta alanda oluşan boşluğu büyük bir hediye olarak aldı. Maçın son dakikasına kadar da müthiş bir coşku ile farkı açtıkça açtı."
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"GALATASARAY'DA SORUN VAR"
Bilal Meşe/Milliyet: "Son şampiyon Galatasaray’ı tanıyoruz, oturmuş kadrosu, etkili oyuncuları var. Ne var ki ilk yarıdaki Aslan’a şaşırdım! Birbirlerini iyi tanıyan böylesi bir kadro bu kadar pas hatası, top kaybı yapar mı? Artı, uzun toplarla Beşiktaş savunmasını aşmayı denediler, önce İcardi ardından Kerem’in attığı goller ofsayt bayrağına takıldı. Daha sezon başı kalkıp Galatasaray ile ilgili öngörüde bulunmak çok zordur...Ancak teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıdaki futbola çok sinirlendiğine göre, Aslan’da soru işaretleri var! Baksanıza daha 30. saniye Nelsson’un ıskasını gördünüz mü, oynadığı yerin farkında değil."
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