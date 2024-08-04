Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada sürücü yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı
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Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
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Refahiye ilçesinde Hamdi Ç. (59) yönetimindeki Dadaş firmasına ait İstanbul plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Kazada sürücü Hamdi Ç. hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
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Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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