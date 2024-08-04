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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı | Son dakika haberleri

        Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada sürücü yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 09:20 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:03
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          Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

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          Refahiye ilçesinde Hamdi Ç. (59) yönetimindeki Dadaş firmasına ait İstanbul plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

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          İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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          Kazada sürücü Hamdi Ç. hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

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          Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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          Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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