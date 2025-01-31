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        Haberler Dünya MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor | Dış Haberler

        Milli Savunma Bakanlığı: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor

        Geçtiğimiz aylarda incelenmek üzere Türkiye'ye gelen Eurofighter Typhoon'un alımıyla ilgili sona yaklaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk haftalık basın toplantısında "Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 19:35 Güncelleme: 31.01.2025 - 19:55
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        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
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        Geçtiğimiz aylarda incelenmek üzere Ankara Mürted Hava Üssüne inen Eurofighter Typhoon uçağının alımında sona yaklaşıldı.

        40 adet olarak temin edilecek Eurofighter'la ilgili İhtiyaç Tanımı Dokümanı, Milli Savunma Bakanlığı'nca ilgili tarafa iletilirken, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, fiyat teklifinin önümüzdeki günlerde iletileceğini bildirdi.

        4. nesil bir savaş uçağı olan Eurofighter; İtalya, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık tarafından geliştirildi.

        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
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        Yerli üretim olan KAAN ve KIZILELMA'nın geliştirilmesine devam edilirken, Eurofighter'ın Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirmesi bekleniyor.

        YUNAN BASINI: ATİNA ENDİŞELİ

        Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde çıkan habere göre Yunan makamları, Eurofighter'ın Türkiye'ye satılmasından ötürü endişeli. Almanya'nın uçağın satışına onay vermesinden sonra Yunanistan'da endişeler artarken Yunan yetkililer, nispeten ölçülü söylemler geliştirmeye çalışıyor.

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