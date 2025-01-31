Galatasaray'a Morata transferinde büyük engel!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı. İtalyan ekibi Milan, kadrosuna forvet takviyesi yapmadan golcü oyuncunun ayrılmasına izin vermediği öğrenildi.
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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Milan'ın golcüsü Alvaro Morata transferi pürüz çıktı.
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Milan, Morata'nın yerine bir santrfor oyuncusu almadan Morata'nın ayrılmasına izin vermeyecek.
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Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen oyuncu, Milan takımıyla antrenmana çıktı.
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Sarı-kırmızılılar, İspanyol golcünün kiralık transferi konusunda Milan ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.
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İtalyan devi Milan'a sezon başında transfer olan Morata, takıma uyum sağlamakta zorlandı ve ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.
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Alvaro Morata, bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 16 maçta 5 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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Morata kariyeri boyunca Atletico Madrid, Getafe, Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Milan gibi üst düzey kulüplerde forma giydi.
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Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen Morata'nın Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.