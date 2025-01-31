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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı - Futbol Haberleri

        Galatasaray'a Morata transferinde büyük engel!

        Galatasaray'ın kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı. İtalyan ekibi Milan, kadrosuna forvet takviyesi yapmadan golcü oyuncunun ayrılmasına izin vermediği öğrenildi.

        Giriş: 31.01.2025 - 19:12 Güncelleme: 31.01.2025 - 19:13
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          Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Milan'ın golcüsü Alvaro Morata transferi pürüz çıktı.

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          Milan, Morata'nın yerine bir santrfor oyuncusu almadan Morata'nın ayrılmasına izin vermeyecek.

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          Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen oyuncu, Milan takımıyla antrenmana çıktı.

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          Sarı-kırmızılılar, İspanyol golcünün kiralık transferi konusunda Milan ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.

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          İtalyan devi Milan'a sezon başında transfer olan Morata, takıma uyum sağlamakta zorlandı ve ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.

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          Alvaro Morata, bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 16 maçta 5 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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          Morata kariyeri boyunca Atletico Madrid, Getafe, Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Milan gibi üst düzey kulüplerde forma giydi.

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          Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen Morata'nın Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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