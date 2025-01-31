Teğmenler ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı, kılıçlı yeminle ilgili haklarında Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlatılan teğmenler hakkındaki kararı açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi: Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir.

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Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, teğmenlerin ihracına yönelik olarak sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, “Mustafa Kemal’in askeriyiz” demek suç değildir. Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk’ün ordusundan tasfiye etmektir. Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz’da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevketmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz. Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız. Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz. Ne yaparsanız yapın. Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür. Dönem birincisi Ebru Teğmenimizin dediği gibi: İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız. Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız.

İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.



Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda,… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 31, 2025 İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İHRAÇ PAYLAŞIMI İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 teğmenin TSK'den resmen ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Mustafa Kemal’in Askerleriyiz' dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Tarihe utançla geçecek bir karar daha.



“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 31, 2025 İNCE: BU DEVRAN MUTLAKA DÖNECEK Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya paylaşımında teğmenlerin ihraç kararına şu sözlerle tepki gösterdi: Tarih kahramanları da hainleri de unutmaz. “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atan teğmenleri ordudan ihraç edip, terörist elebaşı Apo’yu içeriden çıkarmaya çalışmak vatana ihanettir. Mustafa Kemal’in yiğit askerlerine bin selam olsun! Bu devran mutlaka dönecek. NE OLMUŞTU? Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 5 teğmen ile teğmenlerin alay komutanı, bölük komutanı ve tabur komutanı hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi. 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Resmi olmayan yemin görüntülerinin ardından 5 teğmen ile 3 komutanları YDK'ya sevk edildi. YDK da 16 Ocak'ta teğmenler ve komutanları için toplandı. Kurulda, teğmenlerin ve komutanların sözlü savunmaları alındı. Sözlü savunmalarının ardından da karar için 10 günlük bir süre bulunuyordu. Dün kararın onaya sunulmasının ardından bugün teğmenler ve komutanları hakkındaki açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. ANKARA BÖLGE İDARİ MAHKEMESİNE KARARIN İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPILACAK İhraç edilen teğmenler ve komutanlar için Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen bu kararın idari bir karar olması nedeniyle, karara itiraz etmek için idari yargı yolu da bulunuyor. Yasal mevzuata göre ihraç edildikleri tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde yargı yoluna başvurulması gerekiyor. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, 5 teğmen için Ankara İdari Mahkemesi'ne kararın iptali için kısa sürede başvuru yapılacak.