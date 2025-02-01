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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması - Teknoloji Haberleri

        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması

        Meta çatısı altındaki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin İsrail merkezli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 01:30 Güncelleme: 01.02.2025 - 01:30
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        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
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        The Guardian gazetesinin haberine göre, bir WhatsApp yetkilisi, gazeteciler ve sivil toplum üyelerinden oluşan yaklaşık 90 kişinin "Paragon Solutions" adlı İsrail şirketinin casus yazılımıyla "hedef alındığına ve muhtemelen bilgilerinin ele geçirildiğine dair yüksek güven" duyduklarını belirtti.

        Saldırıların 2024 Aralık'ta kesintiye uğradığını ve hedeflerin ne kadar süredir tehdit altında olduğunun net bilinmediğini belirten yetkili, bu saldırıların grup sohbetlerine gönderilen kötü amaçlı PDF dosyaları aracılığıyla gerçekleştirildiğine inandığını ifade etti.

        WHATSAPP YASAL İŞLEM BAŞLATACAK

        Yetkili, WhatsApp'ın, Paragon'a yasal uyarı mektubu gönderdiğini ve bu şirkete karşı yasal işlem başlatacağını açıkladı.

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        Şirket yetkilisi, siber saldırılara işaret ederek "Bu casus yazılım şirketlerinin neden hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğinin son örneğidir." diye konuştu.

        KİŞİLERİ DOĞRUDAN BİLGİLENDİRDİLER

        Whatsapp'ın, söz konusu saldırıdan etkilenmiş olduğunu düşünülen kişileri doğrudan bilgilendirildiği kaydedildi.

        Saldırının arkasında kim olduğuna dair net bir açıklama yapılmazken Paragon ise henüz iddialara yanıt vermedi.

        Paragon'un casus yazılımı Graphite, bir telefona bulaştığında, yazılımı kontrol eden kişi, WhatsApp gibi şifreli uygulamalardan gelen mesajları okuyabiliyor ve telefona tamamen erişebiliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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