Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarlardan kaynaklandığı iddia edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "Yıllar önce Beyaz Saray'da çalışırken ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19'un Çin'in Vuhan şehrindeki laboratuvardan kaynaklandığı iddiasına herkes gülüyordu. Komplo teorisi olarak görülüyordu. Ancak artık bu artık doğrulanabilir bir gerçek. Başkanın haklı çıkması yılları buldu." dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 pandemisinin ilk zamanlarında virüsün Çin'den kaynaklandığını iddia etmiş ve virüsü "Çin virüsü" olarak adlandırmıştı.