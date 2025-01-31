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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvardan sızdığı artık doğrulanabilir bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yapılan açıklamada da Kovid-19'un laboratuvar kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 22:19 Güncelleme: 31.01.2025 - 22:19
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        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
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        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarlardan kaynaklandığı iddia edildi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "Yıllar önce Beyaz Saray'da çalışırken ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19'un Çin'in Vuhan şehrindeki laboratuvardan kaynaklandığı iddiasına herkes gülüyordu. Komplo teorisi olarak görülüyordu. Ancak artık bu artık doğrulanabilir bir gerçek. Başkanın haklı çıkması yılları buldu." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 pandemisinin ilk zamanlarında virüsün Çin'den kaynaklandığını iddia etmiş ve virüsü "Çin virüsü" olarak adlandırmıştı.

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