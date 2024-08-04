Kandıra'ya tatilci akını: Akdeniz'i aratmadı

Kocaeli'de ikamet eden Ali Özdemir de ailesi ile geldiğini belirterek, "Kandıra sahilleri, ilimizin mavi bayraklı plajlardan bir tanesi. Hafta sonunu değerlendirmek için ailece geldik. Kocaeli'de en yakın gidilebilecek mavi bayraklı plajlar Kerpe, Kumcağız, Cebeci. Burayı değerlendirmek istedik. Hava, deniz, imkanlar güzel. Şezlong ve şemsiyemizle beraber ailece vakit geçiyoruz. Normalde yaz tatiline başka illere gidiyoruz ama hafta sonları ya da günübirlik kaçamak olarak buraya geliyoruz. Burası da Antalya, Akdeniz sahillerini aratmıyor" diye konuştu.