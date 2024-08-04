Beşiktaş'ta Süper Kupa coşkusu!
Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, maçın ardından düzenlenen törenle kupayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı.
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Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı.
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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından saha ortasına kurulan platformda kupa töreni gerçekleştirildi.
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Seremonide ilk olarak Galatasaray'ın teknik ekibi ve oyuncularına ikincilik madalyaları verildi.
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Ardından organizasyonda 3. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın teknik heyeti ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi.
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Kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, şampiyonluk kupasını teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile havaya kaldırdı.
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Büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı oyuncular, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla kutladı.
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Süper Kupa şampiyonluğu sevincini siyah-beyazlı taraftarlarla yaşadı.
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Karşılaşmanın ardından yönetim kurulu üyeleriyle sahaya inerek tribünlere giden Arat, kupa sevincini tezahüratlar eşliğinde taraftarlarıyla kutladı.
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MAÇIN OYUNCUSU IMMOBILE
Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Turkcell Süper Kupa maçının oyuncusu seçildi.
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Karşılaşmada attığı 2 golle şampiyonlukta önemli rol oynayan Immobile'ye ödülünü Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı takdim etti.
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