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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Süper Kupa coşkusu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Süper Kupa coşkusu!

        Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, maçın ardından düzenlenen törenle kupayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:04 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:04
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          Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı.

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          Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından saha ortasına kurulan platformda kupa töreni gerçekleştirildi.

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          Seremonide ilk olarak Galatasaray'ın teknik ekibi ve oyuncularına ikincilik madalyaları verildi.

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          Ardından organizasyonda 3. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın teknik heyeti ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi.

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          Kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, şampiyonluk kupasını teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile havaya kaldırdı.

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          Büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı oyuncular, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla kutladı.

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          Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Süper Kupa şampiyonluğu sevincini siyah-beyazlı taraftarlarla yaşadı.

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          Karşılaşmanın ardından yönetim kurulu üyeleriyle sahaya inerek tribünlere giden Arat, kupa sevincini tezahüratlar eşliğinde taraftarlarıyla kutladı.

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          MAÇIN OYUNCUSU IMMOBILE

          Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Turkcell Süper Kupa maçının oyuncusu seçildi.

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          Karşılaşmada attığı 2 golle şampiyonlukta önemli rol oynayan Immobile'ye ödülünü Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı takdim etti.

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