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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş'ın Süper Kupa zaferini değerlendirdi! - Beşiktaş Haberleri

        Spor yazarları Beşiktaş'ın Süper Kupa zaferini değerlendirdi!

        Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı Süper Kupa'da yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

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        Giriş: 04.08.2024 - 10:03 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:03
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        • 1

          "YENİ TRANSFERLER GÖZ DOLDURDU"

          Ahmet Çakar: ''Galatasaray, tüm zamanların en kötü sezon başlangıcını yaptı. Formalarını ve oyuncuları tanımasak, 'Beşiktaş, İkinci Lig B Grubu'ndan bir takımla hazırlık maçı yaptı' derdik. Beşiktaş ise yeni transferlerin göz doldurduğu maçta çok daha iyi oynadı, yakaladığını attı, rakibin hatalarından yararlandı ve 5-0'lık tarihi bir skor elde etti. Beşiktaş çok daha doğru oynadı. İmmobile olsun, Rafa olsun, yeni transferler etki gösterdi. Eleştirilen Svensson bile gol attı.'' [Sabah]

        • 2

          "GRİLERDEN ARINMIŞ SİMSİYAH TAKIM"

          Uğur Meleke: "Beşiktaş’ın yeni teknik adamı Van Bronckhorst, Olimpiyat Stadı’nda şahane bir gala yaptı dün. Geçen sezonki Beşiktaş’ın en büyük sorunu “gri adamlar”dı. Takımın yarısının ya sağlığı gri, ya performansı gri, ya pozisyonu gri idi. Bu Beşiktaş tüm bu griliklerden arınmış. Herkesin pozisyonu net. Herkes diri." [Hürriyet]

        • 3

          "SEVİYE ATLATAN ZAFER"

          Ahmet Selim Kul: Sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş’ta hem transferlerle hem de alınan kupalarla yeni yönetim önemli güç kazandı. Tarihi fark ise işin kreması oldu. Beşiktaş bu kadar yenilik içerisinde yapabileceği en iyi başlangıcı yaptı sezona. Daha iyisi olamazdı. Seviye atlatan bir zafer oldu. Yönetim kaliteyi daha da arttırmaya heveslenecektir. Seviye yüksek, bence hala bu arttırım gerekli. (Habertürk)

        • 4

          "BEŞİKTAŞ'IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ"

          Ali Gültiken: ''Kötü giden sezonların en büyük tehlikesi, eldeki büyük oyuncularınızı değersiz göstermesidir. Dün akşam bir kez daha gördük ki doğru yapılan Paulista, İmmobile, Rafa Silva transferleriyle beraber Beşiktaş'ın çehresi değişti. Masuaku'nun, Fernandes'in, Svensson'un Colley'in, Rashica'nın, hatta sonradan oyuna giren Onana'nın bile aslında bu seviyelerdeki oyuncular olduğunu bize gösterdi. Futbol bir takım oyunu, doğru takım, doğru taktik, doğru bir teknik adam her oyuncuyu değerli hale getirdi. Bu kupa Beşiktaş'ı sezona başlarken çok önemli bir yere taşıyacaktır.'' [Sabah]

        • 5

          "GIO DERSİNE İYİ ÇALIŞMIŞ"

          Oktay Derelioğlu: ''Derbi maça Beşiktaş baskılı bir şekilde başladı. Giovanni van Bronckhorst'un bu oyun anlayışı Galatasaray'ı şaşırttı. Ama baskıya cevap verecek oyuncu grubunu oluşturmak da hocanın göreviydi. Gio dersine çok iyi çalışmış. Bu onu gösterdi. Nelsson çok kritik bir hata yaptı. Immobile golü buldu. Bronckhorst bence dersine iyi çalışmış. Rafa oyunu iyi yönlendirdi. Paulista iyiydi. Beşiktaş, hak ederek kupayı kaldırmış oldu." [Takvim]

        • 6

          "YILDIZLARIN ALTINDA"

          Oğuzhan Genç: "Beşiktaş kötü geçse de kupayla kapattığı sezonun ardından yeni sezona da kupayla ve yıllarca unutulmayacak bir zaferle başladı. Eksikler ve düzeltilmesi gereken noktalar elbette var. Transfer çalışmaları da bu yönde devam edecek. Özellikle Rafa Silva ve Immobile hamleleri daha ilk maçtan farkını ortaya koydu. Son şampiyon karşısında 5-0'lık ezici skorla kazanmak çok büyük başarı." (Habertürk)

        • 7

          "ŞAMPİYONU SAHADAN SİLDİ"

          Bilal Meşe: ''Sezonun galasında Beşiktaş adeta şov yaptı, son şampiyonu sahadan sildi, Süper Kupa’yla sezona giriş yaptı. Daha çok isteyen, daha çok dinamik oynayan Beşiktaş hem haklı, hem de farklı bir galibiyet elde etti. Yeni hoca, yeni yabancılar, genç yetenekler hepsi, testten yüz akıyla çıktılar.'' [Milliyet]

        • 8

          "İKİ KUPAYLA TAÇLANDIRDI"

          Sinan Vardar: ''Beşiktaş bulduğu 5 golle Turkcell Süper Kupayı'da kazanarak sezonu 2 kupayla taçlandırdı. Tabii ki Beşiktaş'ın en önemli artılarından birisi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un oyunu okuması, müdahaleleri yerinde yapması ve saha kenarından sürekli olarak takıma verdiği destek. Bir ayrı paragrafta her zaman olduğu gibi Beşiktaş tribünlerine. Yine Olimpiyat Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdular. Yaptıkları muhteşem devasa pankart, bayrak ve ışık şovu harikaydı.'' [Fotomaç]

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