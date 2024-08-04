Spor yazarları Beşiktaş'ın Süper Kupa zaferini değerlendirdi!

"BEŞİKTAŞ'IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ"

Ali Gültiken: ''Kötü giden sezonların en büyük tehlikesi, eldeki büyük oyuncularınızı değersiz göstermesidir. Dün akşam bir kez daha gördük ki doğru yapılan Paulista, İmmobile, Rafa Silva transferleriyle beraber Beşiktaş'ın çehresi değişti. Masuaku'nun, Fernandes'in, Svensson'un Colley'in, Rashica'nın, hatta sonradan oyuna giren Onana'nın bile aslında bu seviyelerdeki oyuncular olduğunu bize gösterdi. Futbol bir takım oyunu, doğru takım, doğru taktik, doğru bir teknik adam her oyuncuyu değerli hale getirdi. Bu kupa Beşiktaş'ı sezona başlarken çok önemli bir yere taşıyacaktır.'' [Sabah]