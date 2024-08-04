Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı, İran'dan İsrail "kırmızı çizgiyi" aştı açıklaması!

İsrail'in Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastı ve Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından bölgede gerginlik arttı.

İran, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını yanıt verileceğini açıkladı, Lübnan Hizbullah'ı ise gece boyu İsrail'in kuzeyine onlarca roket attı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mercayun ilçesi çevresindeki Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

NNA'da ayrıca, İsrail'in Mahmudiye bölgesi ve Blad beldesi çevresine hava saldırıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan Ramya Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu.

İRAN: İSRAİL BÜYÜK KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söyledi.

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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.

Haniye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti.

İsrail'in Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi.

Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.