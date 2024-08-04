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        Haberler Dünya Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı, İran'dan İsrail "kırmızı çizgiyi" aştı açıklaması! | Dış Haberler

        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı, İran'dan İsrail "kırmızı çizgiyi" aştı açıklaması!

        İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından Hamas lideri Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Şükür'ü öldürülmesiyle bölgede tansiyon yükseldi. Hizbullah, İsrail'e onlarca roket attı. İran, "İsrail kırmızı çizgiyi aştı, yanıt vereceğiz" dedi. Hizbullah, İsrail'in sınırda yer alan Ramya Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.08.2024 - 09:24 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:46
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        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
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        İsrail'in Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastı ve Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından bölgede gerginlik arttı.

        İran, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını yanıt verileceğini açıkladı, Lübnan Hizbullah'ı ise gece boyu İsrail'in kuzeyine onlarca roket attı.

        SALDIRILAR SÜRÜYOR

        Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu arasında sınır hattındaki karşılıklı saldırılar sürüyor.

        Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan Ramya Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın sınır bölgesindeki Kfar Killa beldesine art arda 4 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

        NNA'da ayrıca, İsrail'in Mahmudiye bölgesi ve Blad beldesi çevresine hava saldırıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mercayun ilçesi çevresindeki Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

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        İRAN: İSRAİL BÜYÜK KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI

        İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söyledi.

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        İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.

        Haniye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti.

        İsrail'in Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi.

        Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.

        İSRAİL-LÜBNAN ÇATIŞMALARI

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.

        İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi.

        Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hizbullah
        #israil
        #iran
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