Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin edildi.

Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Kırklareli'nin doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Tekirdağ çevrelerinin de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörüldü.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 33° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 34° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 32°

SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDİYOR

Hava sıcaklıklarının da batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda da normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.