Paris 2024'te Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'teki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçında İtalya ile karşılaştı.
Filenin Sultanları mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.
1. SET SONUCU
Türkiye 14-25 İtalya
2. SET SONUCU
Türkiye 16-25 İtalya
3. SET SONUCU
Türkiye 21-25 İtalya
ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİK
Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.
Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.
Çeyrek finaldeki muhtemel rakiplerimiz; Polonya, Sırbistan, Çin ve ABD.