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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024'te Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu! - Voleybol Haberleri

        Paris 2024'te Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'teki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 10:43 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:18
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        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçında İtalya ile karşılaştı.

        Filenin Sultanları mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

        1. SET SONUCU

        Türkiye 14-25 İtalya

        2. SET SONUCU

        Türkiye 16-25 İtalya

        3. SET SONUCU

        Türkiye 21-25 İtalya

        ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİK

        Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.

        Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.

        Çeyrek finaldeki muhtemel rakiplerimiz; Polonya, Sırbistan, Çin ve ABD.

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