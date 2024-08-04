Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Takas edilen Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi

        Takas edilen Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi

        Soğuk Savaş'tan bu yana Batı ile Rusya arasındaki en büyük tutuklu takasından sonra Perşembe günü evlerine dönen Rus casus çiftin çocukları, uyruklarını Moskova'ya giden uçakta öğrendiler.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 04.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Rus casus

        Reuters

        Rus casus Anna Valerevna Dultseva ve kızını, Putin karşıladı

        Soğuk Savaş'tan bu yana Batı ile Rusya arasındaki en büyük tutuklu takasından sonra Perşembe günü evlerine dönen Rus casus çiftin çocukları, uyruklarını Moskova'ya giden uçakta öğrendiler.

        Artem Viktorovich Dultsev ve Anna Valerevna Dultseva hapisteyken, Slovenya'da yaşayan Arjantinli bir çift gibi davranıyordu.

        Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, çocukların tek kelime Rusça bilmediğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tanımadığını ve Moskova’ya vardıklarında onları kimin karşıladığını ebeveynlerine sorduklarını söyledi.

        REKLAM

        Çocuklar Moskova’da Putin tarafından karşılanmıştı.

        Perşembe günü 7 farklı ülkede bulunan 24 tutuklu değiş tokuş edildi.

        16’sı Rus hapishanelerindeki Batılı tutuklular ve 8’i ABD, Norveç, Almanya, Polonya ve Slovenya'da bulunan Rus tutuklulardı. Bunların arasında Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich de vardı.

        4 kişilik Rus aile, Moskova’ya varışlarında Putin tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Putin, Dultseva ve kızına çiçek verdi ve onları kucakladı.

        Putin, casusların çocuklarını İspanyolca “iyi geceler" sözleriyle selamladı.

        Arjantin basınına göre, çift María Mayer ve Ludwig Gisch olarak biliniyordu ve 2017'de Arjantin pasaportlarıyla Slovenya'ya gittiler.

        Sahte isimleriyle Ludwig Gisch bir bilişim şirketi, María Mayer de çevrimiçi bir sanat galerisi kurdu.

        Çift Ljubljana’da yaşarken, 2022’de casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

        Tutuklu takası öncesinde Çarşamba günü, Dultsev ve Dultseva casusluk suçlamalarını kabul ettikten sonra, her biri 19 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Ancak Associated Press'in bildirdiğine göre, 2022'den beri tutuklu olmaları nedeniyle hapiste kaldıkları süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldılar ve Slovenya'yı terk etmeleri istendi.

        Aile, Batı-Rusya tutuklu takası neticesinde Perşembe günü Rusya'ya geri gönderildi.

        Kremlin, Arjantin doğumlu 11 yaşındaki Sofia ve 8 yaşındaki Gabriel'in Rus olduklarını ancak uçak Ankara'dan Vnukovo Havaalanı'na hareket ettiğinde öğrendiklerini ve bundan sonra hayatlarının farklı olacağını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Seviye atlatan zafer
        Seviye atlatan zafer
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Habertürk Anasayfa