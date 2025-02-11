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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de ön seçim 23 Mart'ta | Son dakika haberleri

        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta

        CHP'de Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim 23 Mart'ta yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında "Erken seçimin adayı erken açıklanır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:40
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        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
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        CHP'de Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin 23 Mart Pazar günü yapılacağı açıklandı.

        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş pazar günü üçlü görüşme gerçekleştirmişti.

        Mansur Yavaş ön seçime girmeyeceğini açıklamıştı.

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        ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında "Erken seçimin adayı erken açıklanır" ifadelerini kullandı.

        Özel partisinin grup toplantısında, üçlü toplantı ve erken seçim talebi hakkında şunları söyledi:

        "Seçimin zamanında yapılacağını söylüyorlar. 1 yıl önce erken seçimi yüzde 29 ölçen firma bu ay yüzde 70 ölçmüş durumda. Milletin seçim takvimi başlamıştır. Erken seçimin adayı erken açıklanır arkadaşlar. Partimize üye olan üyelerimizle birlikte, tüm örgütlerimizle adayımızı belirleyeceğimizi açıklamıştık. Karşıdaki ise yargıyı kullanarak insanları sindirerek kimine kayyum atayarak mücadele ediyor. Aday kim olacak diye kriz çıkacak mı diyerek CHP'lileri umutsuzluğa sevk etmek istiyor. Biz kararlı adımları atmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık.

        Bir kişi, iki kişi değil, onun karşısına kimi dikeceksek arkasında 1 milyon 600 kişiyi de koyarak, arkasında biz varız diyeceğiz. Önemli bir toplantı yaptık, o toplantının sonunda fotoğrafı gördünüz. Gülen yüzlerden bile bir kriz çıkarmaya çalıştılar. Dün akşam Mansur Yavaş masadan kalktı diye haber yaptılar. Mansur Yavaş, her şartta her koşulda aday olacağını söylemiş diyorlar.

        Yeniden yükselen heyecanı dizginleriz diye yalana başvuruyorlar.

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