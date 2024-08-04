'Hüdaverdi' Önder Tekin: Beni 'öldü' biliyorlardı
Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarından Önder Tekin ile konuştuk. Canlandırdığı 'Hüdaverdi' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, değişen hayatını anlattı
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Senaryosunu Sezgin Burak'ın yazdığı, Lale Oraloğlu'nun ise yönetmenliğini yaptığı 1971 yapımı 'Hüdaverdi-Pırtık' filminin çocuk yıldızı Önder Tekin ile sohbet ettik.
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Haldun Dormen, Suna Pekuysal, İhsan Yüce, Ercan Yazgan gibi usta oyuncularla aynı seti paylaşan Tekin, oyunculuk serüvenini, çocuk yaşta yakaladığı şöhreti ve şimdiki hayatını anlattı.
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Gaziantep doğumlu Önder Tekin'in çocuk yaşta sinemaya adım atmasında babasının büyük rolü varmış. Önder Tekin, oyunculuk serüvenini şöyle anlattı: Babam devlet memuruydu ancak tiyatroya da ilgisi vardı. Tiyatroda yönetmenlik yaptı. Rahmetli oyuncu Ekrem Erkek babamın öğrencisiymiş.
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"BABAM, SES DERGİSİ'NDEKİ İLANI GÖRÜNCE..."
1970 yılında Ses Dergisi, Sezgin Burak'ın eseri olan çizgi-roman 'Bizimkiler'deki 'Hüdaverdi' karakterini canlandıracak bir çocuk oyuncu arandığını ve bunun için de Türkiye genelinde yarışma yapılacağını duyurdu. Afacan, aynı zamanda iki ön dişi olmayan bir çocuk olacaktı. Ne rastlantıdır ki benim de öndeki iki dişim kırılmıştı. Babam fotoğraflarımı gönderdi.
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Filmin yönetmeni Lale Oraloğlu, 'çok tatlı ama aradığımız değil' demiş. Sonra babam, 'yamalı pantolonla gazete satan bir çocuk' olarak bir fotoğrafımı daha çekmiş ve onu da göndermiş. Fotoğraf etkili olunca bizi İstanbul'a çağırdılar.
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"SEÇMELERDE 100'DEN FAZLA ÇOCUK VARDI"
Bir otelde seçmelerin yapıldığını söyleyen Önder Tekin, jüri üyeleri arasında Sadri Alışık ve Ayhan Işık'ın da olduğunu ifade etti. Tekin, "Seçmelerde 100'den fazla çocuk vardı. Son 5'e kalmıştım. Jüri üyelerinden biri adımı sorunca, 'Ya kaç kere daha adımı söyleyeceğim; ismim Önder' diye yanıt verdim. Biraz patavatsızlık ettim ama bu çıkışım jürinin hoşuna gitti ve filmin kadrosuna seçildim" dedi.
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Filmde 'Ali bey amca' repliğiyle de hafızalarda yer edinen dönemin çocuk yıldızı, "Ercan (Yazgan) ağabey de filmin genç kategorisinin seçmelerini kazanarak kadroya dahil olmuştu. Haldun Dormen, Pekcan Koşar, İhsan Yüce ve Suna Pekuysal gibi değerli insanlarla rol aldım. Gerçekten büyük bir şans ve gurur" ifadelerini kullandı.
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Önder Tekin, 1971'de Gaziantepspor’un 3'üncü ligden 2'nci lige yükseldiği dönemde takımın maskotu olduğunu, takımla sahaya çıktığını da belirtti.
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Tekin ayrıca, 'Hüdaverdi'nin aslında bir seri olarak devam edeceğini ancak senarist Sezgin Burak'ın vefatı nedeniyle yarıda kaldığını açıkladı.
Önder Tekin, filmin hâlâ unutulmamasıyla ilgili olarak ise, "Halkımız 'Hüdaverdi'nin afacanlığını sevdi. Aynı zamanda filmde çok önemli karakterler vardı. Filmde ben ne kadar küçüksem, diğer oyuncular da o kadar çok büyük isimlerdi. Bu film yeniden çekilseydi tutar mıydı bilmiyorum. Oradaki doğallığın insanları etkilediğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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Önder Tekin, askerlik yaptığı dönemde Lale Oraloğlu ile karşılaşmasını da anlattı: Tekirdağ'da askerken, Oraloğlu Tiyatrosu'nun Atatürk ile ilgili bir piyesin sahneleneceğini öğrendim. Lale Oraloğlu, Zübeyde Hanım'ı oynuyordu. Oyun bittikten sonra kulise gittim, 'piyesinizi çok beğendim' dedim. Nereli olduğumu sordu, 'Gaziantepliyim' diye yanıt verince şaşırdı. Şapkamı çıkarıp, gözlerimi kapatmamı istedi. Kirpiklerimden tanıdı beni. Çünkü kirpiklerim her zaman uzundu. Etraftakilere, 'Çocuklar ilk yönetmenliğini yaptığım filmimin 'Hüdaverdi'si burada' dedi. Duygulandı, ağlamaya başladı.
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'Hüdaverdi-Pırtık'tan sonra Önder Tekin, Osman Seden'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Ahmet Mekin, Yalçın Gülhan, Meral Zeren ile Seyyal Taner'in rol aldığı 1975 yapımı 'Ezilenler' filminde rol almış.
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Önder Tekin, filmin Belgrad Ormanı'ndaki setine Yılmaz Güney'in kendisini görmeye geldiğini söyledi. Önder Tekin, "Babamın anlattığına göre; Yılmaz Güney, beni kendi yapım şirketi Güney Film'e transfer etmek istemiş. Babam, iki gün sonraya da Yılmaz Güney ile randevulaşmış. Ancak Yılmaz Güney, Adana'da hâkim Sefa Mutlu'yu öldürünce bu görüşme gerçekleşmedi" diye konuştu.
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"BABAM, 'CANIM KARDEŞİM' FİLMİNDE OYNAMAMI İSTEMEDİ"
Önder Tekin'e, Tarık Akan ile Halit Akçatepe'nin de rol aldığı ve kan kanserine yakalanan bir çocuğun dramının anlatıldığı 'Canım Kardeşim' filminden de telif gelmiş. Tekin, "Kahraman Kıral'dan önce beni düşünmüşler. Ancak babam o role beni uygun görmemiş. 'Çocuğumu bu rolde oynatmak istemiyorum' demiş. O filmde oynamak isterdim ama Kahraman Kıral da fazlasıyla rolünün hakkını verdi" şeklinde sözlerini sürdürdü.
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Önder Tekin, "Göz önünde olmayınca, beni bir ara 'öldü' sandılar. Kimse arayıp sormadı. Sonrasında Haldun (Dormen) ağabey aradı. Görünce şaşırdı o da. 'Neden oyunculuğa devam etmiyorsun' dedi. Ben de 'teklif gelmediğini' ilettim" ifadelerini kullandı.
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EMEKLİ OLDU, GAZİANTEP'TE YAŞIYOR
58 yaşındaki Önder Tekin, okul hayatının başlaması nedeniyle oyunculuğun yarıda kaldığını ifade etti. Memleketi Gaziantep'te 22 yıl boyunca makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Tekin, şimdilerde ise emekliliğin tadını çıkarıyor. İki kız babası olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu, setlere dönmek istediğini de söyledi.
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