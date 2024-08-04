Dünyanın dört bir yanından düşünceli insanların yaptıkları görenleri gülümsetiyor!
Dünyada, bizi neşelendirmek ve hayatımızı biraz daha kolaylaştırmak isteyen çok sayıda insan var. Bir sosyal medya platformunda insanlar hayatlarında karşılarına çıkan düşünceli davranışları paylaştılar. Paylaşımlar görenlerin yüzünü gülümsetti. İşte o kareler!
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Her gün karşılaştığımız küçük zorluklar, çoğu zaman biz fark etmeden hayatımızı etkileyebiliyor. Ancak dünyanın dört bir yanındaki düşünceli insanlar, bu sorunlara yaratıcı çözümler üreterek başkalarının yaşamlarını kolaylaştırıyor. Onların çabaları, hem küçük jestlerin gücünü hem de toplumsal dayanışmanın önemini ortaya koyuyor. İşte, görenleri gülümseten ve ilham veren 11 harika örnek!
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1. “Almanya'da pazar günleri ve resmi tatillerde çoğu dükkan kapalı ve hafta içi her yer saat 20.00'den sonra kapalı. Bu yüzden Almanya’da 24 saat açık et otomatları var.”
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2. “Otelim bana konaklamam boyunca ücretsiz dünya çapında aramalar ve haritalar içeren bir telefon verdi.”
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3. "Bu kahve dükkanında şemsiyenizi ödünç alıp, iade ettiğinizde ücretsiz kahve alabilirsiniz."
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4. "Bu kütüphane farklı türlerde kitapların bulunduğu kapalı çantalar sunuyor."
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5. "Bu restoranda çevreye yardımcı olmak için metal pipetler kullanılıyor."
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6. "Evcil hayvan dükkanı çalışanları bu sürüngeni dışarı salıp, üşümemesi için üzerine bir kazak giydiriyorlar."
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7. "Bu kütüphanede, diğer kişilerin ne okuduğunu görebilmeniz için "Son İade Edilenler" bölümü bulunuyor."
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8. "Münih'te yer alan otelimin sandalyelerinde "Hello" yazıyor!"
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9. "Bu oyun alanında, işiten ve sağır çocukların birlikte oynayabilmesi için bir tabela bulunuyor."
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10. "Kaldığım otelin oda temizliğini kullanmayıp kendiniz temizlerseniz otel barında size ücretsiz bir içecek veriyorlar."
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11. "Banyosunda herkes için güneş kremi bulunan bir beyzbol stadyumu."
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Reddit
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