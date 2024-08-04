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        Haberler Dünya İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor? | Dış Haberler

        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?

        İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında Pazartesi günü üç kız çocuğunun bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, aşırı-sağcı grupların başlattığı ve polisle çatıştıkları protestolar ülke çapına yayıldı. İngiltere İçişleri Bakanı, polise saldıranların bedelini ödeyeceklerini söyledi. Ülkedeki protestolar nasıl başladı, neler oluyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:38
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          İngiltere'nin Southport kentindeki Pazartesi günü gerçekleşen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Bu saldırının ardından ülkenin farklı bölgelerinde protestolar düzenlenirken, aşırı sağcı grupların protestoları şiddet eylemlerine dönüştü ve ülke çapında yayılmaya başladı.

        • 2

          Saldırının ardından sosyal medyada yayılan ve saldırganın "göçmen olduğu" iddiasıyla aşırı sağcı gruplar sokağa döküldü. Yaklaşık bir haftadır süren protestolar ülke çapında yayılmaya başladı.

        • 3

          Londra, Liverpool, Leeds ve Manchester’ın da aralarında olduğu çeşitli kentlerde aşırı-sağcılar gösteriler düzenlendi. Bazı gösterilerde sokaklardaki araçların ateşe verildiği görüldü.

        • 4

          Saldırıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle 17 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Yaşı nedeniyle ilk olarak ismi açıklanmadı.

        • 5

          Londra'daki protestolarda Başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Street yakınlarında aşırı-sağcılarla polis çatıştı, 100’den fazla kişi gözaltına alındı.

        • 6

          Cuma gecesi, Sunderland kentinde caminin etrafını çevreleyen polise saldırdı ve araç ateşe verdi.

        • 7

          Ülke basınında yer alan haberlere göre, şehirdeki bir caminin etrafını çevreleyen çevik kuvvet polisine bira kutuları ve taşlar atan aşırı sağcılar ile polis arasında arbede çıktı. Atlı polisler, bazıları maskeli olan protestocuları camiden geri püskürttü.

        • 8

          POLİS CİDDİ ŞİDDET EYLEMİNE MARUZ KALDI

          Northumbria Polisinden yapılan açıklamada, olaylara müdahale eden polis memurlarının ciddi şiddet eylemine maruz kaldıkları belirtildi.

        • 9

          Açıklamada, "Gördüğümüz sahneler tamamen kabul edilemez ve hoş görülmeyecektir. Halkın güvenliğini sağlamak bizim en büyük önceliğimizdir." ifadeleri kullanıldı.

        • 10

          "BEDELİNİ ÖDEYECEK"

          İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, X hesabından olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Polise saldıran ve sokaklarda kargaşayı körükleyen suçlular, şiddet ve haydutluklarının bedelini ödeyecek." ifadesini kullandı.

        • 11

          Cooper, polisin, mümkün olan en güçlü şekilde olaylara müdahale etmek ve yasaların tüm gücünü kullanması için hükümetin tam desteğine sahip olduğunu bildirdi.

        • 12

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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