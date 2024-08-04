Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
Süper Kupa finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 18 yıl sonra siyah-beyazlı takımda bir ilki başardı.
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Beşiktaş, Süper Kupa maçında Galatasaray karşısında 5-0'lık bir galibiyet aldı.
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BEŞİKTAŞ'TA 18 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Hollandalı teknik direktör ayrıca Beşiktaş'ta 18 yıl sonra bir ilki yaşadı.
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Giovanni van Bronckhorst, Jean Tigana'dan bu yana (Temmuz 2006) Beşiktaş'ın başında Süper Kupa'yı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
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Ayrıca Giovanni van Bronckhorst önderliğinde alınan 5-0'lık skor Süper Kupa & Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihindeki en farklı galibiyet oldu.
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Kariyeri boyunca unutamayacağı bir başlangıç olduğunu söyleyen Hollandalı hoca, "Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
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