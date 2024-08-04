Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!

Kariyeri boyunca unutamayacağı bir başlangıç olduğunu söyleyen Hollandalı hoca, "Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.