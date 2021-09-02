Otomotivdeki daralmaya ÖTV freni

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.3 artarak 501 bin 4 adet olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Otomobil satışları da 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 23.3 oranında artarak 391 bin 392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 28 artarak 109 bin 612 adede ulaştı.

ODD verilerine göre, 2021 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ağustos ayına göre yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 artarak 44 bin 756 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 20.2 azalarak 13 bin 698'e düştü.

PAZARIN YARISINDAN FAZLASI C SEGMENT

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 1 seviyesinde azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 1.6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı da, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 8.8 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 85.6’sının A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştuğu, C segmenti otomobillerin 214 bin 939 adetle yüzde 54.9 pay, B segmenti otomobillerin de 117 bin 649 adetle yüzde 30,1 pay aldığı açıklandı.

ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKMİŞTİ

Otomotiv pazarı Temmuz ayında yüzde 45 oranında daralmıştı. Pazar Ağustos ayında sürpriz ÖTV değişikliği ile karşıya kalmış ve birçok modelin fiyatında önemli indirimler meydana gelmişti.

Öyle ki, başta yerli modeller olmak üzere B ve C segmentindeki birçok otomobil yüzde 80'lik ÖTV'den yüzde 50 ÖTV'ye düşerken, fiyatlarda da 50 bin TL'lik indirimler dikkat çekmişti. Gelişmeler, çip krizi ile boğuşan sektörün ÖTV düzenlemesi sonrası patlak veren yüksek talebe yetişememesine ve bayilerde araç bulma sorununa yol açmıştı.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ÖTV'de yapılan düzenlemenin satışlara etkisinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini söyledi.