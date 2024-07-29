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        Haberler Ekonomi Otomobil ODMD'den sil baştan yeni ÖTV önerisi - Otomobil Haberleri

        ODMD'den sil baştan yeni ÖTV önerisi

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) yeni bir ÖTV sistemi önerisi geldi. geçtiğimiz hafta şarj edilebilir hibrit araçlar (plug-in) için yapılan ÖTV indirimini olumlu bulduklarını belirten Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Otomotiv teknolojisi bir devrim sürecinden geçmektedir. Mevcut ÖTV sistemimizin geçiş sürecini en doğru destekleyecek şekilde yeniden ele alınması gerektiği de aşikardır. Önümüzdeki süreçte ürün stratejilerini ve özellikle de çevreci araçları destekleyici yeni bir ÖTV sisteminin sil baştan çalışılarak devreye alınması büyük önem teşkil etmektedir" dedi

        Giriş: 29.07.2024 - 08:20 Güncelleme: 29.07.2024 - 08:20
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        'ÖTV sil baştan değişmeli'
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        Otomotiv sektöründe, geçtiğimiz hafta şarj edilebilir hibrit araçlar (plug-in) için yapılan ÖTV indirimi tartışılırken, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) yeni bir ÖTV sistemi önerisi geldi.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yapılan düzenleme ilgili olarak, yeni teknolojili ve çevreci araçların desteklenmesi hususunda atılan adımları olumlu bulduklarını söyledi.

        Bozkurt, "Yeni yatırımları teşvik eden bu tür kararları yerinde buluyoruz. Ancak otomotiv teknolojisi bir devrim sürecinden geçmektedir. Mevcut ÖTV sistemimizin geçiş sürecini en doğru destekleyecek şekilde yeniden ele alınması gerektiği de aşikardır. Önümüzdeki süreçte ürün stratejilerini ve özellikle de çevreci araçları destekleyici yeni bir ÖTV sisteminin sil baştan çalışılarak devreye alınması büyük önem teşkil etmektedir" dedi.

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        Yeni bir ÖTV sisteminin yerli üretimi destekleyeceğini de kaydeden Bozkurt, "Günümüz teknolojisini yansıtacak yeni ÖTV sisteminin devreye alınmasıyla birlikte yerli sanayiyi dünya pazarlarına hazırlayacak aksiyonların ivedilikle gözden geçirilmesi, iç pazarda çevreci teknolojili ve mümkün olduğunca yerli üretilen modellerin desteklenmesi, müşteriler açısından, ekonomimiz açısından ve otomotiv sanayi ile sektörü açısından önemli faydalar sağlayacaktır" diye konuştu.

        ODMD Başkanı Bozkurt, otomotiv sektöründeki stratejilerin sektör paydaşları ile çalışılması gerektiğinin de vurgulayarak, "En büyük ihracat kalemimiz olan ve cari açığın düşürülmesi konusunda en önemli sektörlerin başında gelen otomotivin yerel ve ulusal pazarlardaki stratejisinin, sektör paydaşlarıyla beraber sil bastan çalışılması gerekmektedir. Bu tanıma giren ve ülkeye ithal edilebilecek modellerin hangileri olduğuna bağlı olarak bundan faydalanacak araç adedi şekillenecektir. Bu kapsama dahil olan araçlarda önemli bir fiyat avantajı elde edileceği görülüyor" ifadelerini kullandı.

        ŞARTLARI SAĞLAYANLARININ VERGİ ORANLARI DÜŞTÜ

        Geçtiğimiz Cuma günü yapılan değişiklik ile, bataryası dışarından şarj edilebilen ve aynı zamanda içten yanmalı motora sahip otomobillerde, yeni ÖTV oranları yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak belirlendi.

        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
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        Düzenleme öncesi Türkiye'de satılan plug-in hibrit otomobillere en düşük yüzde 80 oranında ÖTV uygulanıyordu.

        Plug-in hibritlerin yeni ÖTV dilimlerine girmesi için, kilometre başına karbondioksit emisyonunun 25 gramın altında, elektrikli menzil değerlerinin ise 70 ve üzerinde kilometrede olması şartı aranacak.

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        SIFIRLAMA PLANI YAPILMIŞTI

        ODMD, 2022 sonunda ÖTV'yi sıfırlamaya yönelik bir plan açıklamıştı.

        Derneğin o dönem açıkladığı 10 yıllık plan kapsamında, 2034'e kadar otomobillere uygulanan ÖTV'nin kademeli olarak sıfırlanması hedeflenmişti.

        ÖTV'yi sıfırlayacak öneri!
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        Bu uzun soluklu yol haritasına göre, otomobillere uygulanan yüzde 80'lik ÖTV oranının 2023'ten başlayarak her yıl 7-8 puan düşürülmesi ve böylece 2034 yılında ise ÖTV'nin sıfırlanması öngörülmüştü.

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