Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
Real Madrid'de geçen sezon çok az forma şansı bulabilen Arda Güler'in İspanyol devindeki geleceği netleşti.
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Real Madrid'de geçen sezon gerek saktlıklar gerekse de Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi nedeniyle çok az şans bulabilen Arda Güler, EURO 2024'te adından söz ettirdi.
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Milli futbolcu, sergilediği performansla A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.
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Endrick transferinin ardından İspanyol basını tarafından hakkında kiralık gönderileceği şeklinde haberler yapılan Arda'nın Real Madrid'deki geleceği belli oldu.
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'in Arda Güler'i kiralayacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
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Ayrıca haberde, Real Madrid'in Arda'yı kilit bir oyuncu olarak gördüğü ve kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakılmadığı kaydedildi.
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19 yaşındaki geç yıldızın da ayrılığı düşünmediği ve tüm odağının Real Madrid'deki kariyeri üzerine olduğu belirtildi.
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Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.
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ANCELOTTI'DEN ARDA'YA ÖZEL GÖREV
Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e yeni bir görev verdi.
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19 yaşındaki futbolcunun A Milli Takımımız ile EURO 2024'teki performansına hayran kalan İtalyan hoca, bitiriciliğine ve asistlerine dikkat çekerek Arda Güler'e futbolu bırakan Toni Kroos'un pozisyonunu vereceği aktarıldı.
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Kroos'tan doğan boşluğu Arda'nın dolduracağına inanan Ancelotti, "Kroos burada olmadığına göre oynadığın zaman kornerleri sen kullanacaksın" talimatını verdi.