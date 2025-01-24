Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        37
        Göztepe
        GÖZ
        34
        ikas Eyüpspor
        EYP
        33
        Beşiktaş
        BJK
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın planı: Önce ayrılık sonra transfer! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın planı: Önce ayrılık sonra transfer!

        Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gözler ilk olarak gönderilecek isimlerde. Siyah-beyazlılarda Cher Ndour'un İtalya'ya transferi beklenirken Jean Onana ile de yolların kısa süre içinde ayrılması bekleniyor. Kartal, açılan kontenjana takviyelerini gerçekleştirecek.

        Giriş: 24.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önce ayrılık sonra transfer!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk maçında Athletic Bilbao'yu evinde 4-1 yenerek Avrupa Ligi'nde tur umutlarını sürdürürken gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrildi.

        Siyah-beyazlılarda ilk olarak gözler gönderilecek isimlere çevrildi. Bu noktada ayrılığa en yakın isim ise şu anda Cher Ndour...

        PSG'nin kiralık oyuncu kotasının dolması nedeniyle satmak için girişimlerde bulunduğu Ndour için İtalyan ekipleri devrede. Ndour da İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor. En ciddi talip Fiorentina olsa da görüşmeler de henüz sonuç alınmış değil. Bologna ve Como'nun da ilgisi sürüyor. Sezon başında satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Ndour konusunda Beşiktaş da bilgilendirildi. Siyah-beyazlılar da hem orta sahadaki kalabalıktan hem de yabancı oyuncu kontenjanındaki doluluktan dolayı göndermeye sıcak. Transferin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

        ONANA BEKLEYİŞİ

        Beşiktaş'ın göndermek istediği bir diğer isim ise Jean Onana... Fransa başta olmak üzere talipleri olan Kamerunlu futbolcu ile yolların ayrılıp kontenjanda yer açılması planlanıyor. Beşiktaş'a 4 milyon Euro'ya transfer olan 25 yaşındaki futbolcudan siyah-beyazlılar en az zararla çıkma hedefinde.

        Bu iki ismin ayrılığının ardından ise transfer hamleleri başlayacak. Beşiktaş yönetimi önceliğini skorer bir kanat almaya verdi. Ara transfer pazarındaki duruma göre forvet hattına da alternatif bir isim alınması gündemde. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile planlama çalışmaları devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Habertürk Anasayfa