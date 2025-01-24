Beşiktaş'ın planı: Önce ayrılık sonra transfer!

Beşiktaş, yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk maçında Athletic Bilbao'yu evinde 4-1 yenerek Avrupa Ligi'nde tur umutlarını sürdürürken gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrildi.

Siyah-beyazlılarda ilk olarak gözler gönderilecek isimlere çevrildi. Bu noktada ayrılığa en yakın isim ise şu anda Cher Ndour...

PSG'nin kiralık oyuncu kotasının dolması nedeniyle satmak için girişimlerde bulunduğu Ndour için İtalyan ekipleri devrede. Ndour da İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor. En ciddi talip Fiorentina olsa da görüşmeler de henüz sonuç alınmış değil. Bologna ve Como'nun da ilgisi sürüyor. Sezon başında satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Ndour konusunda Beşiktaş da bilgilendirildi. Siyah-beyazlılar da hem orta sahadaki kalabalıktan hem de yabancı oyuncu kontenjanındaki doluluktan dolayı göndermeye sıcak. Transferin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

ONANA BEKLEYİŞİ

Beşiktaş'ın göndermek istediği bir diğer isim ise Jean Onana... Fransa başta olmak üzere talipleri olan Kamerunlu futbolcu ile yolların ayrılıp kontenjanda yer açılması planlanıyor. Beşiktaş'a 4 milyon Euro'ya transfer olan 25 yaşındaki futbolcudan siyah-beyazlılar en az zararla çıkma hedefinde.

Bu iki ismin ayrılığının ardından ise transfer hamleleri başlayacak. Beşiktaş yönetimi önceliğini skorer bir kanat almaya verdi. Ara transfer pazarındaki duruma göre forvet hattına da alternatif bir isim alınması gündemde. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile planlama çalışmaları devam ediyor.