Bursa'da olay, 2023 Aralık'ta Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde 640'ıncı Sokak’taki evde meydana geldi. Evde ailesiyle yaşayan Emre Şentürk (24), annesi ve kız kardeşi uyuduktan sonra babası Niyazi Şentürk (50) ile tartıştı.

Olay yerinde inceleme yapan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silah sesini duyup sokağa çıkan komşularının, elinde çorap ve ayakkabıları ile kaçarken gördüklerini söylediği Emre Şentürk, olaydan 1 saat sonra 5 kilometre mesafede, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir sokakta yürürken yakalanıp gözaltına alındı.

Duruşmada, babasıyla küçüklüğünden beri tartıştığını, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Şentürk, "Olay günü bir arkadaşımla telefonda konuşurken, tartıştık. Arkadaşım beni babama şikayet etmiş. O sırada çok alkollüydüm. Babamla tartışmaya başladık. Sakinleşmek için balkona çıktım. O sırada babamı öldürmeye karar verdim. Pişmanım" dedi.

"EŞİM DÜNYANIN EN İYİ İNSANLARINDAN BİRİYDİ"

Duruşmada ağlayarak ifade veren Şükran Şentürk ise "Hakim Bey, eşim dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Kendisini çok seviyordum. O bu şekilde ölümü asla hak etmedi. Psikolojik sorunları olan oğlum da bu cinayeti işleyecek bir kişi değildi. Çok sevdiğim oğlumdan şikayetçi değilim" diye konuştu.

Esra Şentürk de ifadesinde, "Benim babamın öfke problemi vardı. Olay günü de ağabeyime küfür ve hakaret etmiş. Ağabeyimi çok seviyorum. O bunu yapacak biri değil" dedi.