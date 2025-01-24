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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Ayşe Barım gözaltına alındı

        Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 08:36 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:43
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        Gözaltına alındı
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        ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucu ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma açıldı. Barım, gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı tape görüşmesinin içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılara Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespit edildi. Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te, olaylara katılması için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirlendi.

        Soruşturma kapsamında, Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı.

        Şüpheli Ayşe Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları sürüyor.

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        Öte yandan, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki yaşamasına aracılık etmesi ve sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da geçtiğimiz günlerde bir soruşturma açılmıştı.

        Serenay Sarıkaya - Ayşe Barım

        Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Serenay Sarıkaya, kamufle ilişki, Nedim Saban ise sektörde tekelleşme iddiaları konusunda 'tanık' olarak ifade vermişti.

        Serenay Sarıkaya - Nedim Saban

        Deniz Işın ise yine tekelleşme iddiaları doğrultusunda 'mağdur' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

        Deniz Işın

        AYŞE BARIM HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI

        Ayşe Barım'ın odağında olduğu tartışma, TV100 yazarı Fuat Uğur'un 26 Eylül 2024 kaleme aldığı bir makaleyle başladı. Uğur, isim vermediği makalesinde bazı menajerlerin ve şirketlerin televizyon ve dizi sektöründe tekelleşmenin önünü açan faaliyetlerinin olduğunu yazdı.

        Yazıda; güçlü bir kadın menajer ve popüler bir oyuncuyla ilgili magazinsel iddialar da yer aldı.

        Bu yazının sosyal medyada büyük bir tartışma yaratmasının ardından, kadın menajerin Ayşe Barım olduğu iddia edildi.

        ID İletişim, o dönemde bu iddiaları yalanladı.

        Soruşturma sürecinin takvimi şöyle işledi;

        10 Ocak... Ayşe Barım hakkında piyasada tekelleşme iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

        13 Ocak... Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        15 Ocak... Serenay Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi.

        21 Ocak... Deniz Işın, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi.

        23 Ocak... Nedim Saban, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi.

        Tekelleşme iddialarıyla ilgili bu soruşturma, ayrıca devam ediyor.

        AYŞE BARIM KİMDİR?

        1970 doğumlu Ayşe Barım, ID İletişim menajerlik şirketini 2002'de kurdu. Barım, geçtiğimiz yıllarda şirketin internet sitesinde yayınladığı bir notta, bir süre önce şirketin günlük yönetimini ekibine bırakarak 'Alice Müzikali' gibi yaratıcı yapımcılık projelerine yoğunlaştığını söyledi.

        ID İletişim'in temsil ettiği sanatçılar arasında; Ali Atay, Aslı Enver, Bensu Soral, Bergüzar Korel, Birce Akalay, Caner Cindoruk, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Erkan Can, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Halit Ergenç, Hande Erçel, Hazal Kaya, Hümeyra, İpek Bilgin, Lale Mansur, Mehmet Günsür, Merve Dizdar, Nejat İşler, Okan Yalabık, Pınar Deniz, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Serenay Sarıkaya, Sinem Kobal, Zerrin Tekindor gibi ünlü isimler bulunuyor.

        Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından senarist Ece Yörenç sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu; "Haa, öyle inandırıcı olmadı şimdi de böyle mi? Ayşe Barım meğer 'gezici'miymiş? 12 yıl sonra şimdi bununla mı suçlanacak? Berbat bir suikast daha! rezalet!"

        Ece Yörenç

        Tekelleşme iddialarının ortaya atıldığı günlerde; Ayşe Barım'a tekelleşmede rol oynadığına yönelik Ayşe Barım'a sosyal medya hesabından göndermede bulunan Farah Zeynep Abdullah da bir paylaşımda bulunarak gözaltı kararını; "Bu öyle böyle diil inanılmaz bir saçmalık" şeklinde yorumladı.

        Farah Zeynep Abdullah

        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Saban da ifade verdi
        Saban da ifade verdi
        Deniz Işın ifade verdi
        Deniz Işın ifade verdi
        "İlişkimiz hür irademizle devam etmektedir"
        "İlişkimiz hür irademizle devam etmektedir"
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        #Ayşe Barım
        #Ayşe Barım gözaltı
        #serenay sarıkaya
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