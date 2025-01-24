Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile karşılaştı. Golsüz biten mücadeleye Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek damga vurdu.

2019 yazında Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına katılan Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'nin U16, U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon A takımla çalışmalara başladı.

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İlk büyük sınavına 2023/2024 sezonunda Konferans Ligi'nde çıkan Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'nin deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup olduğu maçta 11'de başladı. O dönem 17 yaşında olan genç futbolcu karşılaşmada en fazla isabetli pas veren oyuncu olmayı başardı. Yüzde 82 ile isabetli pas yapan Yusuf Akçiçek, çıktığı sekiz hava topu mücadelesinin beşinden galip çıktı. Beş sahipsiz top kazanan futbolcu, üç kez uzaklaştırma yaptı.

REKLAM İSMAİL KARTAL: ONA NE KADAR GÜVENDİĞİMİZİ GÖSTERDİK Ludogorets maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Yusuf sezon başından bu yana ara ara antrenmanlara geliyor. Zorlu maçta şans verdik. Ona ne kadar güvendiğimizi gösterdik. O da güzel bir performans gösterdi. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. Ludogorets maçının ardından Nordsjaelland karşısında tekrardan bir Konferans Ligi mücadelesine 11'de başlayan Yusuf Akçiçek yine 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe o maçta büyük bir hezimet yaşarken sahadan 6-1 mağlup ayrıldı. MENİSKÜS SAKATLIĞI YAŞADI TAKIMDAN UZAK KALDI Konferans Ligi mücadelelerinde geleceğe dair olumlu sinyaller veren Yusuf Akçiçek, 2024 yılının Mart ayında menisküs sakatlığı yaşadı. Takımdan bir süre ayrı kalan geç futbolcu sonrasında U19 takımıyla maçlara çıksa da Fenerbahçe A takımında fazla şans bulamadı. 2023/2024 sezonunda Fenerbahçe A Takımı ve U19 takımıyla toplamda 15 maça çıkan Yusuf 1167 dakika süre alırken 3 gol kaydetti.

MOURINHO'DAN YUSUF'A ÖZEL İLGİ Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yaz döneminde takımın başına geçmişti. Türkiye'ye geldikten sonra verdiği röportajlarda dikkatleri üzerine çeken Mourinho, Yusuf Akçiçek hakkında da birçok defa önemli sözler söyledi. REKLAM Mourinho, "Genç oyuncuları oynatmakla ilgili bir sıkıntım yok. Türkiye'de, özellikle Fenerbahçe'de baskı çok fazla. Ben Real Madrid'de de olsam Yusuf Akçiçek'i oynatırdım. 18 yaşındaki Varane'ı oynattığım gibi. Manchester United'da olsam yine Yusuf'u oynatırdım, tıpkı McTominay'ı oynattığım gibi" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adam bir başka röportajında ise, "Yusuf Akçiçek’i A Takım oyuncusu gibi düşünebilirsiniz. Onu ilk 11'de görürseniz şaşırmayın, yaşına göre çok profesyonel birisi. Çok daha iyi olacak. Onu ilk 11'de görürseniz şaşırmayın çünkü benim için problem yok." dedi.

KUPA MAÇINDA GOL ATTI, LYON MAÇINDA PARLADI! Bu sezon ligde yalnızca 1 dakika süre bulabilen Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya karşı oynadığı mücadelede 90 dakika süre kaldı. Performansıyla beğeni toplayan genç futbolcu 1 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli maçlarından olan Lyon karşılaşmasına 11'de başlayan Yusuf Akçiçek gösterdiği performansla maçın yıldızı oldu. 90 dakika sahada kalan genç yıldız savunmada 3 uzaklaştırma, 1 pas arası, 2 top kapma, 7/4 ikili mücadele ve 4/2 hava topu istatistikleri yakaladı. 54 kez topla buluşan 18 yaşındaki futbolcu %87 pas isabeti, 7/3 uzun pas istatistiği tutturdu. 1 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Yusuf mücadele sonunda takımın en beğenilen isimlerinden oldu. 1.93 boyundaki 2006 doğumlu futbolcu A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor. Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

"YUSUF BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI" Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Yusuf Akçiçek ile ilgili övgü dolu sözler sarf eden teknik direktör Jose Mourinho, “Yusuf benim için sürpriz olmadı. Kendisine ve vücuduna iyi bakıyor. Antrenmandan sonra ekstra çalışmalar yapıyor. Daha önce de iyi bir oyuncu olacağını söylemiştim. Yusuf benim için çok çok iyi bir oyuncu. Benim için sürpriz değil’’ dedi.