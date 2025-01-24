Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

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Yapımı tamamlanan konutların anahtar teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. 201 bininci anahtarı teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Her bir kardeşimizin hanesinde sağlıkla, huzurla oturmasını rabbimden niyaz ediyorum. Geçtiğimiz kasım ayında 155 bininci anahtarı teslim etmiştik. 2024 sonunda konutların yüzde 45'ini tamamladık. Bu yuvalarımızın her biri yeniden daha güçlü Anadolu inancımızın işaretidir. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. 1900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle çalışmalar sürüyor. 19 bin 751'i Malatya'da olmak üzere 155 bin 124 konut ve iş yerini teslim ettik. İnşa edilmesi planlanan konutların tamamının inşaatına başladık. Bugün de toplamda 46 bin 307 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimizle buluşuyoruz. 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş oluyoruz. İnşallah yıl bitmeden 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı hale getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Deprem konutlarımızın yanı sıra ulaşım projemizi de hizmete veriyoruz. 53,5 kilometrelik yolun çalışmaları sürüyor. 3 etaplık projemizin 2. kısmını bugün açıyoruz. Daha önce 17,5 km'lik ve 8,6 km'lik 26,1 km'lik ilk etabı açmıştık. 12,1 km'lik kısmı da tamamladık. 38,2 km'lik kısım tamamlanmış oldu. 15,3 km'lik son kesimin çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda yol projemiz var. İnşallah onları da tamamladıkça hizmetinize sunacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Emeği olan bakanlıklarımızı, firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum.