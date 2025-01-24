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        Haberler Gündem Güncel Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var | Son dakika haberleri

        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var

        Konya'da yolcu otobüsü, park halindeki kamyona çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:25
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        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
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        Konya'nın Ilgın ilçesinde, yolcu otobüsünün, park halindeki kamyona, kamyonun da önünde park halindeki TIR'a çarptığı kazada 3 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.00 sıralarında, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi.

        Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsü, park halindeki kamyona çarptı. Kamyon da önünde park halindeki TIR'a çarptı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Konya Valiliği, yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada ölü sayısının 3, yaralı sayısının ise 33 olduğunu açıkladı.

        Açıklamada, ''Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün bugün saat 07.50 sıralarında Ilgın ilçesinde bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olay yerine ivedilikle 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır'' denildi.

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