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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Mikautadze transferi rafa kalktı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Mikautadze transferi rafa kalktı!

        Galatasaray'ın transfer listesinin bir numaralı ismi Georges Mikautadze rafa kalktı! Lyon'dan ayrılmak istemeyen futbolcunun inadı sarı-kırmızılıların tavrını değiştirdi

        Giriş: 24.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:13
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          Galatasaray’da yılan hikayesine dönen Mikautadze transferi rafa kalktı.

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          Bir süredir Lyon’la masada bulunan Cimbom, Fransız kulübüne 20 milyon Euro + 3 milyon Euro’luk teklifini yapmıştı.

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          Sarı-kırmızılılar oyuncu ile de masaya otururken Mikautadze’nin inadı transferi zora soktu. Bir an evvel hücumda her bölgede oynayabilen bir ismi kadrosuna katmak isteyen Cimbom, Gürcü futbolcu için görüşmeleri askıya aldı.

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          Lyon altyapısından ayrılsa da Metz’de çıkış yapan Mikautadze’nin ilk yurt dışı macerası da iyi geçmemişti. Ajax’tan yeniden Fransa’ya dönen ve bir çıkış yakalayan Gürcü futbolcu 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon’un yolunu tuttu.

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          Doğup büyüdüğü şehirde altyapısından yetiştiği kulübe dönen Mikautadze hayalini gerçekleştirmek istiyor. Bir kulüpte kalıcı forma giymeyi hedefleyen 24 yaşındaki yıldız bu nedenle Türkiye’ye şu aşamada sıcak bakmıyor.

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          Bafetimbi Gomis’in devreye girmesi sonrasında Galatasaray’a açık kapı bırakan Mikautadze altı ay önce geldiği Lyon’dan devre arası ayrılmak istemiyor. Galatasaray bu nedenle Mikautadze defterini şimdilik kapadı ve rafa kaldırdı.

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