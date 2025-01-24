İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
İstanbul Tuzla'da, servis minibüsü şarampole yuvarlandı. İstanbul Valiliği'nin kazaya ilişkin açıklamasında, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır, 14 kişinin ise yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi
Giriş: 24.01.2025 - 08:47 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:31
İstanbul'da, sabah saatlerinde Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde servis minibüsü, yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
1 KİŞİ ÖLDÜ, 14 YARALI VAR
İstanbul Valiliği'nin kazanın ardından yaptığı açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır, 14 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ