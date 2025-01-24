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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da servis minibüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!

        İstanbul Tuzla'da, servis minibüsü şarampole yuvarlandı. İstanbul Valiliği'nin kazaya ilişkin açıklamasında, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır, 14 kişinin ise yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 08:47 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:31
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        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
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        İstanbul'da, sabah saatlerinde Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde servis minibüsü, yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 14 YARALI VAR

        İstanbul Valiliği'nin kazanın ardından yaptığı açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır, 14 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #istanbul
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