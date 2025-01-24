UEFA Avrupa Ligi'nde tur hesapları! Play-off'ta Türk derbisi ihtimali...

Kura çekiminde 9 ile 16. sıra arasında yer alan takımlar, seri başı olacaklar ve 17-24 arasında yer alan takımlarla eşleşecekler. (Örneğin 9 veya 10. sırada yer alan takımlar 23 veya 24. sırada yer alan takımla karşılaşacak. 11 veya 12. sırada yer alan takımlar ise 22 veya 21. sıradaki takımlarla karşılaşacak. Eşleşmeler bu şekilde belirlenecek)