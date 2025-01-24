UEFA Avrupa Ligi'nde tur hesapları! Play-off'ta Türk derbisi ihtimali...
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları sona ererken, temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlikle tamamladı. Üç takımımız da son maçlara play-off potasında giriyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri...
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UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı, perşembe akşamı oynanan maçlarla sona erdi.
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GALATASARAY BÜYÜK FIRSAT TEPTİ
Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. İlk 8 yani direkt son 16'ya yükselme şansını zora sokan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasına 13 puanla 9. sırada giriyor. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son hafta maçında Hollanda devi Ajax'a konuk olacak.
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BEŞİKTAŞ'TAN MÜTHİŞ ZAFER
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın ardından bir diğer temsilcimiz Beşiktaş sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup etti. Play-off için umutlanan Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasına 9 puanla 24. sırada giriyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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FENERBAHÇE DE SON MAÇTA TUR ARAYACAK
Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından sahaya çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının ardından 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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TÜM MAÇLAR AYNI SAATTE OYNANACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Kupa 2'de son hafta maçları 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.
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PLAY-OFF KURA FORMATI
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselecek. 9 ile 24. sıra arasında yer alan 16 takım ise üst tur için play-off oynayacak.
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Kura çekiminde 9 ile 16. sıra arasında yer alan takımlar, seri başı olacaklar ve 17-24 arasında yer alan takımlarla eşleşecekler. (Örneğin 9 veya 10. sırada yer alan takımlar 23 veya 24. sırada yer alan takımla karşılaşacak. 11 veya 12. sırada yer alan takımlar ise 22 veya 21. sıradaki takımlarla karşılaşacak. Eşleşmeler bu şekilde belirlenecek)
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LİG AŞAMASINDAKİ RAKİPLER YENİDEN EŞLEŞEBİLİR
Play-off turunda takımların aynı ülkeden takımlarla ve lig formatında karşılaştığı rakiplerle yeniden eşleşme ihtimali bulunuyor. Bu turda karşılaşmalar 13-20 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Eşleşmelerde seri başı olan takımlar, rövanş karşılaşmalarını iç sahada oynayacak.
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AVRUPA'DA DERBİ İHTİMALİ
UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta alınacak sonuçların ardından temsilcilerimizin birbiriyle eşleşme ihtimali bulunuyor.
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Galatasaray, son haftaya 9. sırada girecek. Beşiktaş ise 24. sırada yer alıyor. İki ezeli rakip, 8. haftanın ardından Avrupa'da rakip olabilir.
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Avrupa'da son hafta maçlarıyla birlikte Galatasaray - Fenerbahçe eşleşmesi ihtimali de bulunuyor.
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PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ 31 OCAK'TA
UEFA Avrupa Ligi'nde lig formatının tamamlanmasının ardından üst tur için kura çekimi 31 Ocak Cuma günü yapılacak.
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Öte yandan Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur olasılıkları da ortaya çıktı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan puan tur atlama ihtimalleri:
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GALATASARAY:
16 puanla bitirirse: %99.6 ilk 8'e kalacak, %0.4 play-off'ta yer alacak.
14 puanla bitirirse: %21 ilk 8'e kalacak, %79 play-off'ta yer alacak.
13 puanla bitirirse: %100 play-off'ta yer alacak.
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FENERBAHÇE:
12 puanla bitirirse: %100 play-off'ta yer alacak.
10 puanla bitirirse: %94 play-off'ta yer alacak, %6 elenecek.
9 puanla bitirirse: %20.8 play-off'ta yer alacak, %79.2 elenecek.
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BEŞİKTAŞ:
12 puanla bitirirse: %100 play-off'ta yer alacak.
10 puanla bitirirse: %83.1 play-off'ta yer alacak, %16.9 elenecek.
9 puanla bitirirse: %0.4 play-off'ta yer alacak, %99.6 elenecek.