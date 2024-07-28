Paris 2024 Yaz Olimpiyatları açılışındaki 'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor: Teknoloji şirketi reklamlarını çekti!

REKLAM advertisement1

Paris 2024 Olimpiyatları, 26 Temmuz akşamı görkemli bir açılış töreniyle başladı. Açılış töreni pek çok konuda tartışmalara yol açtı, en çok konuşulan ise drag queen'lerin canlandırdığı "Son Akşam Yemeği" tablosu oldu.

Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması Haberi Görüntüle

Mississippi merkezli telekomünikasyon ve teknoloji şirketi C Spire, dünya çapında tartışmalara yol açan gösteriden sonra olimpiyat reklamlarını durdurduklarını açıkladı.

Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris Olimpiyatları'nın açılış törenleri sırasında Son Akşam Yemeği'yle alay edilmesi bizi şok etti. C Spire olarak Olimpiyatlar'dan reklamlarımızı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

NY Post'un haberine göre, C Spire reklamlar için ne kadar para harcadıkları bilgisini paylaşmayı reddetti. REKLAM C Spire, The Post ile hangi tür reklamların çekildiğini veya dört yılda bir düzenlenen dünya etkinliğinin bir parçası olmak için ne kadar para harcadıklarını paylaşmayı reddetti Mississippi Valisi Tate Reeves, C Spire'ın kararını desteklediğini duyurdu ve "Özel sektörün ayaklarının yere bastığını görmekten gurur duyuyorum. Tanrı alay konusu yapılamaz. C Spire sağduyulu bir çizgi çizdi." dedi.