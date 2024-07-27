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        Haberler Dünya Olimpiyatların açılışına 'Son akşam yemeği' tartışması damga vurdu | Dış Haberler

        Olimpiyatların açılışına 'Son akşam yemeği' tartışması damga vurdu

        Fransa, görkemli açılış törenleriyle Paris Olimpiyatları heyecanını başlattı. Geleneksel olarak stadyum yerine Paris'teki Seine nehrinde yapılan gösterilerde, drag queen'lerin Leonardo da Vinci tarafından resmedilen, İsa peygamber ve havarilerini konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunu canlandırması tartışmaları beraberinde getirdi. Gösteriye birçok kesimden tepki geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 27.07.2024 - 18:49
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        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
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        Paris 2024 Olimpiyatları, Seine Nehri'nde görkemli bir açılış töreniyle başladı. İlgiyle karşılanan birçok gösterinin yanında, eleştirilere de konu olan gösteriler ön plana çıktı. Bu gösteriler içinde en çok konuşulanı ise drag queen'lerin canlandırdığı "Son Akşam Yemeği" tablosu oldu.

        Birçok sosyal medya kullanıcısı gösteriyi 'tuhaf ve rahatsız edici' olarak nitelendirdi.

        Sağ eğilimli Le Figaro, şovun bazı bölümlerinin 'çok aşırı' olduğunu belirterek, İsa ve havarilerinin Son Akşam Yemeği'nin bu şekilde canlandırılmasını 'gereksiz şekilde provokatif' buldu.

        Avrupa ve ABD'de genel olarak tepkiler İsa peygamberin kutsallığının bağlamından koparılarak bir şov için araca dönüştürülmesi üzerine olurken, birçok yazar ve sosyal medya kullanıcısı Hristiyan değerlerine saygısızlık yapıldığını vurguladı.

        Bazı kullanıcılar 'Olimpiyatların tam bir Woke distopyasına dönüştüğünü' söylerken, 2,4 milyar Hristiyan'ın rencide olduğunu belirtti.

        "Rencide olanlar sadece Hristiyanlar değil"

        Duke Üniversitesi'nde, Ekonomi ve Siyaset Bilimi Profesörü olarak görev yapan Timur Kuran ise İsa peygamberin sadece Hristiyanların değil, Müslümanların da peygamberi olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

        "İsa İslam'ın da peygamberidir. O halde aşağılanmış hissetmesi gereken 2,4 milyar Hıristiyan'a 1,8 milyar Müslüman'ı ekleyin. Din bir yana, bu şov tuhaf, tüyler ürpertici ve hatta mide bulandırıcı. Bu drag queen gösterisinden yalnızca küçük bir azınlık keyif alacak."

        Queer kültürünü destekleyenler ise seremonide yer alınmasının önemli bir başarı olduğunu belirtiyor.

        Ünlü gazeteci de eleştirdi

        Ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan, bugün X'ten yaptığı paylaşımla "Son Akşam Yemeği" tartışmasına katıldı.

        Tweet'te küfür eden Morgan, "Bu arada, tüm bunlar neyin nesiydi? Olimpiyatlarda Son Akşam Yemeği'yle alay eden drag queen'ler mi? Başka bir dinle böyle dalga geçerler miydi? Korkunç bir karar" ifadelerini kullandı.

        Drag Queen nedir?

        Drag queen, eğlence veya moda için genellikle abartılı feminen tavırlar ve toplumsal kadın rolleri benimseyerek kadın kıyafetleri giyen kişilere deniyor. Drag queen kişilikler genellikle erkekler tarafından oluşturulur.

        Genel olarak drag queenler kadın cinsiyet rolüne göre giyinir ve komik, dramatik veya hicivsel bir etki yaratmak için makyaj veya göz kirpikleri gibi geleneksel olarak kadınlarla özdeşleşmiş bazı özelliklerini abartırlar.

        Drag queen terimi genel olarak performans amacı ile drag tarzında giyinen kişileri tanımlar. Bu performanslar şarkıcılık, dans etmek, drag güzellik yarışmaları gibi etkinliklere katılmak, ya da kabareler ve diskotekler gibi mekanlarda gösteriş yapmak olabilir.

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