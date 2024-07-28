Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
Samsun'da baba ile oğul yüzmek için denize girdi. Açığa sürüklenen ikiliden oğul kurtarıldı ancak baba kayboldu. Arama kurtarma ekipleri 49 yaşındaki Abdullah Taşlıtepe'yi bulmak için harekete geçti
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Samsun'da denizde yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen aileden Davut Taşlıtepe (24) sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, baba Abdullah Taşlıtepe (49) ise gözden kayboldu.
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Abdullah Taşlıtepe için ekipler arama çalışması başlattı. Çorum'dan Samsun’a gelen Abdullah Taşlıtepe, eşi, kardeşleri ve çocuklarıyla birlikte Atakum ilçesi Taflan Mahallesindeki sahilden denize girdi.
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Dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren baba Abdullah Taşlıtepe ve oğlu Davut Taşlıtepe için çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.
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Abdullah Taşlıtepe, dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Oğlu Davut Taşlıtepe ise sahildeki vatandaşların yardımı sudan çıkarıldı.
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Davut Taşlıtepe, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.
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Dalgalı denizde açığa sürüklenerek kaybolan Abdullah Taşlıtepe'nin kurtarılması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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