Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt'tan açıklama
2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt, kendisi hakkında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu. Turanbayburt, "Çok üzgünüm. Nasıl bir oyunun içindeyiz? Mecbur bıraktınız beni" diyerek videolu bir açıklamada bulundu
79 yaşında hayata veda eden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta İstanbul'daki Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Merhum sanatçının sağlığında olduğu gibi vefatından sonra da aile bireyleri arasındaki gerilim sürüyor.
Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklanmasının ardından tartışma daha da büyüdü. Mirasının bir kısmını; Darüşşafaka Cemiyeti, TSK, LÖSEV ve aile yakınlarına bırakan Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur ve ağabeyi Timur Turanbayburt'a ise hiçbir malvarlığı bırakmadı.
Ferdi Tayfur'un miras listesinde adı geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile oğlu Timur Turanbayburt, 'Saklı Hak'tan faydalanıp mirastan pay alma adına dava açma hakkına sahip.
Vasiyetin açıklanmasının ardından, Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen hakaret içerikli paylaşımlar gündem oldu.
Timur Turanbayburt, paylaştığı videosuna; "Çok üzgünüm. Nasıl bir oyunun içindeyiz? Açıklama yapmaya mecbur bıraktınız beni. Babam bana küs gitmiş, benim bundan haberim yok. Yazıklar olsun arkamdan iş çevirenlere! Beni babamdan ettiniz ama oğullarımdan edemeyeceksiniz. Onlar da görecekler gerçekleri" notunu düştü.
Timur Turanbayburt, videolu açıklamasında ise şunları söyledi: Çok moralim bozuk. Herkes arkamdan bir şey konuşuyor. İki tane evladım var. Onların üzerinden bana geliyorlar. Adadan ben gittim. Kimse beni kovmadı. Duyduklarım beni çok sarstı. Babama böbreğimi verdiğim, babamdan para talep etmişim. Hiç böyle bir şey olmadı. Kendi isteğimle gidip, gönül rızasıyla babama böbreğimi verdim. Antalya'da gözümü Tuğçe (Tayfur) ile Cumali (Turanbayburt) vardı, başka kimse açtığımda kimse yoktu. Babam bana küs gitti, neden biliyor musunuz? Benim hesabımı kullanmışlar. Daha yeni haberim oluyor. Benim hesabımdan paylaşım yapmışlar. Babama düşman etmişler beni. Babamla beni düşman yapacak hiçbir şey yoktu. Bazı hadsizler ve kendi bilmezler, babam ile beni düşman ettiler. Tuğçe (Tayfur) ile babamın arasına giren o basın danışmanıdır (Şirin Gözalıcı).
Şirin Gözalıcı ile dayısı Ferdi Tayfur
Timur Turanbayburt, tepkisine dile getirmeye şöyle devam etti; "O basın danışmanı yılanın tekidir. Şimdiye kadar bir konser mi yaptırdın? Beni sırtımdan vuruyorlar. Ben size ne yaptım? Paranızı mı yedim? Ortalıkta bir avukat dolaşıyor. Onun dizinde ağlamış. Benim babam, kimsenin dizinde ağlamaz. Kendini bilmez hadsiz avukat babamın ismini kullanma artık. Bana ulaşmaya çalışma. Babam toprağın altına girdi, şimdi de evlatlarıma mı düşman etmeye çalışıyorsunuz beni?"