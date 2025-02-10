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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: "Velat Can'ı elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis | Son dakika haberleri

        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!

        İstanbul Kadıköy'de bulunan erkek cesedinin Sarıyer'de kaybolan Velat Can'a ait olduğu düşünülüyordu. Can'ın ailesi Adli Tıp Kurumuna gelerek DNA testi yaptırdı. Ağabey Yüksel Can, "Kesin olarak elbisesinden, ayakkabısından kardeşimizin olduğunu anladık. DNA testi yaptık. Sonucu 2 ya da 3 saat sonra çıkacak. Kardeşimin olduğuna eminiz'" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:04
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        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
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        İstanbul Kadıköy Sahili'nde dün öğle saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Ceset deniz polisi tarafından denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        Cesedin üstündeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten biri olan Velat Can’ın kıyafetleriyle aynı olduğu değerlendirildi.

        AĞABEYİNDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

        Ağabey Yüksel Can, cansız bedenin kardeşine ait olduğunu söyledi.
        Ağabey Yüksel Can, cansız bedenin kardeşine ait olduğunu söyledi.

        DHA'daki habere göre ağabey Yüksel Can’dan alınan DNA örneği ile Velat Can’ın DNA örneği karşılaştırılacak.

        "ÜZERİNDEKİ ELBİSESİ AYNI"

        Cansız bedeni bulunan Velat Can.
        Cansız bedeni bulunan Velat Can.

        Velat Can'ın dayısı Yasin Ulu, "Üzerindeki elbise aynı. Onun elbisesi olduğunu açıklıyor. Aciliyetimizi bildirdik. Bugün akşama kadar bilgi verilecek. Kız kardeşi de henüz bulunmadı. Onun da en kısa zamanda bulunması bizim için bir teselli olur. Cenazemizi alıp Diyarbakır’a götürmemiz de bir tesellidir" dedi.

        "ELBİSE VE AYAKKABISINDAN TANIDIK"

        Ağabey Yüksel Can, "Dün öğleden sonra İstanbul’dan bize İspanya’ya haber geldi. Dün gece İspanya’dan geldik. Cenazeyi gördük, kardeşimin cesedi olduğuna ve cesedini bulduğumuza sevindik. Cesedimize seviniyoruz. Kesin olarak elbisesinden, ayakkabısından kardeşimizin olduğunu anladık.

        "KARDEŞİM OLDUĞUNA EMİNİZ"

        DNA testi yaptık. Sonucu 2 ya da 3 saat sonra çıkacak. Kardeşimin olduğuna eminiz. Bugün ya da yarın cenazemizi teslim alacağız. Bir mezarımız olur. Cenazemizi gördüğümüz için seviniyoruz. Kısa zaman içerisinde kız kardeşimin de bulunacağına inanıyorum. Cenazeyi Diyarbakır’a memleketimize götüreceğiz" dedi.

        "VEDAT'IN OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

        Ailenin avukatı Cengiz Kuş, "Dün itibariyle bize Kadıköy açıklarında bir erkek cesedine ulaştığı bilgisi geldi. Bugün itibariyle ise işte adli tıpta DNA örneği ve karşılaştırması yapılacak ama görüntülerden ve kıyafetlerden Vedat'ın olduğu anlaşılıyor.

        Henüz Ayşe'ye ulaşılamadı. DNA testi bugün çıkacak, bugün değilse en geç yarın belli olacak, kesinleşecek ama bizim edindiğimiz ön bilgiye göre elbiselerle fotoğrafların karşılaştırmasından cesedin Velat olduğu anlaşılıyor" dedi.

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        #Velat Can
        #Son dakika haberler
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