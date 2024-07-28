Safiye Soyman'ın evlat acısı

Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, dün hayatını kaybetti.

24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, fenalaşıp, hastaneye götürüldü. Solunum yetmezliğine bağlı şikâyetleri bulunan Akaröz, dün 47 yaşında vefat etti.

Bodrum'da olan Safiye Soyman, ölüm haberinin ardından Harun Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarının geçirdiği Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyüne gitti.

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Harun Akaröz'ün cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Bodrum'a gönderildi. Akaröz'ün cenaze namazı, bugün ikindi vaktinde Gündoğan Merkez Camii'nde kılındı. Cenaze, Gündoğan Belde Mezarlığı'na defnedildi.

Oğlunun tabutuna sarılıp öpen Safiye Soyman; “Sen buralara hiç yakışmadın, ben sensizliğe nasıl dayanacağım” diyerek ağladı.

Faik Öztürk; "Harun, bu hastalığa yakalandığında doktorlar 5 ay ömür biçti. Safiye, onu yıllarca yaşattı. Evladı için öyle büyük mücadele verdi ki… Bu acıya dayanmak çok zor" dedi.