Safiye Soyman'ın evlat acısı
Safiye Soyman'ın evlat acısı... Soyman, 47 yaşında hayatını kaybeden Harun Akaröz'ün cenaze namazının kılınacağı Bodrum Gündoğan Merkez Camii'nde taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Safiye Soyman'ı telefonla arayarak oğlunun vefatından dolayı başsağlığı diledi
Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, dün hayatını kaybetti.
24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, fenalaşıp, hastaneye götürüldü. Solunum yetmezliğine bağlı şikâyetleri bulunan Akaröz, dün 47 yaşında vefat etti.
Bodrum'da olan Safiye Soyman, ölüm haberinin ardından Harun Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarının geçirdiği Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyüne gitti.
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Harun Akaröz'ün cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Bodrum'a gönderildi. Akaröz'ün cenaze namazı, bugün ikindi vaktinde Gündoğan Merkez Camii'nde kılındı. Cenaze, Gündoğan Belde Mezarlığı'na defnedildi.
Oğlunun tabutuna sarılıp öpen Safiye Soyman; “Sen buralara hiç yakışmadın, ben sensizliğe nasıl dayanacağım” diyerek ağladı.
Faik Öztürk; "Harun, bu hastalığa yakalandığında doktorlar 5 ay ömür biçti. Safiye, onu yıllarca yaşattı. Evladı için öyle büyük mücadele verdi ki… Bu acıya dayanmak çok zor" dedi.
Safiye Soyman, eşi Faik Öztürk ile birlikte Gündoğan Merkez Camii'nde taziyeleri kabul etti. Soyman, oğlunun fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmazken, ayakta durmakta zorlandı.
Safiye Soyman'ı acılı gününde; Ebru Akel, Gülben Ergen ve Seren Serengil yalnız bırakmadı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Safiye Soyman'ı telefonla arayarak oğlu Harun Akaröz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.