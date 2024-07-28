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        Haberler Gündem Güncel Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu | Son dakika haberleri

        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu

        Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, bir çoban tarafından tarlada patlamamış top mermisi bulundu. Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisinin, 102 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 17:11 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:17
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          Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, patlamamış top mermisi bulundu.

        • 2

          İlçe yakınlarındaki Almalı mevkisinde arazide koyunlarını otlatan Mustafa Pekmez, yerde bir top mermisi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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          İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlamamış top mermisinin etrafını çevirerek güvenlik tedbiri aldı.

        • 4

          Bölgeye ulaşan Olay Yeri İnceleme Şubesi'ne bağlı bomba uzmanı, patlamamış top mermisini güvenli alana taşıyarak imha etti.

        • 5

          Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisinin, 102 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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