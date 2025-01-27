Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!

Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kazandı. Ara transferde kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'i gündemine aldı.

HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.

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İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların ayrıca, bu hafta içerisinde bir yabancı kanat transferi de yapmayı planladığı kaydedildi.

REKLAM FENERBAHÇE'DE 39 MAÇTA 9 GOL, 3 ASİST Fenerbahçe'nin geçen sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek büyük umutlarla transfer ettiği Cengiz Ünder, geride kalan 1 buçuk sezonluk dönemde beklentilerin altında kaldı. Bu sezon forma giydiği 6 maçta 153 dakika sahada kalan sağ kanat oyuncusu, skor katkısı yapamadı. Cengiz, Fenerbahçe ile toplamda çıktığı 39 karşılaşmada ise 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.