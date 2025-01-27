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        Haberler Dünya AB'den Trump'a Grönland yanıtı | Dış Haberler

        AB'den Trump'a Grönland yanıtı

        Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, düzenlenen basın toplantısında Ukrayna ve Grönland hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kallas "Grönland üzerinde müzâkere etmiyoruz. Elbette Avrupa Birliği üyesi olan Danimarka'yı destekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 20:36 Güncelleme: 27.01.2025 - 20:38
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        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
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        Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına seslendi.

        Ukrayna için 1 milyar avrodan fazla yardım paketi hazırladıklarını bildiren Kallas Ukrayna'nın doğu cephesindeki duruma dikkat çekti. Rusya'nın Batı'ya doğru ilerleyişini kabul eden Kallas, durumun tersine çevrilmesi gerektiğini ifade etti.

        Ayrıca, Avrupa Birliği ile ABD'nin birlikte hareket ettiğinde çok daha güçlü olduğuna değinen Kallas, AB'nin hâlihazırda büyük bir ekonomik güce sahip olduğunun altını çizdi.

        Kallas yöneltilen soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili söylemlerine de cevap verdi. Kallas "ABD ile AB ilişkilerini tartıştık. Yeni yönetimle iş birliğimizin nasıl şekilleneceğine dair de konuştuk. Avrupa'da birlik olduğumuzda ve birbirimizi desteklediğimizde güçlüyüz. Ancak diğer yandan ABD de bizim için önemli bir müttefik. Yeni yönetim de birçok konuda müzakere etmeyi tercih ediyor." dedi.

        Kallas, Grönland'ın bağımsızlığının ABD ile müzakere edilip edilmediğine dair soruya ise "Müzakereye gelince elbette Grönland'ı müzakere etmiyoruz. AB üyesi olan Danimarka'yı ve Grönland'ı destekliyoruz." dedi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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