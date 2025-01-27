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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de yangın! 3 çocuk kurtuldu, 26 yaşındaki anne yaşamını yitirdi! | Son dakika haberleri

        Denizli'de yangın! 3 çocuk kurtuldu, 26 yaşındaki anne yaşamını yitirdi!

        Denizli'de bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, iki çocuk olay yerinden kaçarak kurtuldu. 26 yaşındaki anne ise henüz 1,5 yaşındaki oğlunu battaniyeye sararak pencereden atarak kurtardı ancak kendi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:26 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:26
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          Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde çıkan yangında anne öldü, 3 çocuğu yaralandı.

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          Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesindeki 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında Suriyeli anne Esraa Alalo (26), 1,5 yaşındaki oğlu Ayan Jebbiyi battaniyeye sararak vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı.

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          Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Jebbi, hastanede tedavi altına alındı. Evdeki çocuklar Kevser Jebbi (7) ile Fatıma Jebbi (9) kendi imkanlarıyla kurtuldu.

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          Dumandan etkilenen ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan çocuklar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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          Çatı katına ve yan daireye sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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          Ekiplerce hayatının kaybettiği belirlenen anne Alalonun cesedi, Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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          Yangın anını anlatan 13 yaşındaki Ahmet Sevim, "Biz sesler duyup yangın yerine gittiğimizde çocuklar Yangın var. diye bağırıyordu. Anne küçük çocuğunu battaniyeye sarmış, camdan atmaya çalışıyordu. O sırada kadın bayıldı çocuk aşağıya açılan battaniyenin üzerine düştü." dedi.

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