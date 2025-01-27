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        Haberler Gündem Güncel 9 katlı otel inşaatında korku dolu dakikalar! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        12 katlı otel inşaatında korku dolu dakikalar!

        Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda işçiler bazı katlarda mahsur kaldı. İlk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapılırken, itfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Habertürk'e konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "4 kişi alevlerin arasındaydı. İnşaatın içerisinden 3 kişi kurtarıldı. Durumları iyi. Yangının da kaynak çalışmasından çıktığı sanılıyor" dedi. Alanya Belediye Başkanı son yaptığı açıklamada ise tüm işçilerin kurtarıldığını bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:29
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        İnşaatta korku dolu dakikalar!
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı otel inşaatında yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre içeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Alanya'da 12 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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        ÜST KATLARDA MAHSUR KALDILAR

        AA'da yer alan habere göre de Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. Üst katlarda mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.

        "4 İŞÇİDEN 3'Ü KURTARILDI"

        Habertürk'e konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "4 kişi alevlerin arasındaydı. İnşaatın içerisinden 3 kişi kurtarıldı. Durumları iyi. Dördüncü işçimiz de alevlerden uzakta ve bir dumandan etkilenme durumu yok. Yangının da kaynak çalışmasından çıktığı sanılıyor" dedi.

        Alanya Belediye Başkanı Özçelik, son yaptığı açıklamada ise tüm işçilerin kurtarıldığını açıkladı.

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        #son dakika
        #Antalya
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