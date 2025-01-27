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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca İstanbul'da! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca İstanbul'da!

        Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir takviyede daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca'yı resmen açıkladı ve Sambacı yıldızı İstanbul'a getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 21:05 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:48
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        • 1

          Fenerbahçe uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı.

        • 2

          TALISCA'DAN İLK FOTOĞRAF

          Talisca ve eşi, İstanbul uçağından ilk fotoğraflarını paylaştı. Talisca'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

        • 3

          FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

          Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı ve "Yeni evin seni bekliyor" notunu düştü.

        • 4

          UÇAK İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

          Sambacı yıldız, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrollerden geçmek için İstanbul’a geldi.

        • 5

          Talisca, havalimanında sportif direktör Mario Branco ile bir araya geldi ve ikili ayak üstü bir süre konuştu.

        • 6

          "BİRLİKTE TARİH YAZALIM"

          Taraftarların isteği üzerine üçlü çektiren Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertlilerin gönderisine yorum yazdı ve "Gelin, birlikte tarih yazalım" dedi.

        • 7

          FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

          Brezilyalı yıldız Talisca, sarı-lacivertlilerde 94 numaralı formayı giyecek.

        • 8

          Al-Nassr'da en son 2 Aralık 2024'te forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

        • 9

          9 KUPA KALDIRDI

          Anderson Talisca, kariyeri boyunca toplam 9 kez kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş formasıyla 1 kez Süper Lig şampiyonu olan Brezilyalı yıldız, 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Süper Kupa, 2 Portekiz Kupası ve 1 Çin Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

        • 10

          ANDERSON TALISCA KİMDİR?

          Doğum tarihi/Yaş: 1 Şubat 1994 (31)
          Doğum yeri: Feira de Santana (Brezilya)
          Boy: 1,90 m
          Mevki: Orta saha - On Numara
          Yan mevki: Santrfor / Sağ Kanat
          Ayak: Sol ayak
          Güncel piyasa değeri: 12 milyon €

        • 11

          TRANSFER GEÇMİŞİ

          14/15 Bahia > Benfica 4.75 milyon €
          16/17 Benfica > Beşiktaş (Kiralık) 4 milyon €
          18/19 Benfica > GZ Evergrande (Kiralık) 5.8 milyon €
          18/19 Benfica > GZ Evergrande 19.2 milyon €
          21/22 GuaZ FC > Al-Nassr 8 milyon €

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