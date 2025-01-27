Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca İstanbul'da!
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir takviyede daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca'yı resmen açıkladı ve Sambacı yıldızı İstanbul'a getirdi.
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Fenerbahçe uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı.
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TALISCA'DAN İLK FOTOĞRAF
Talisca ve eşi, İstanbul uçağından ilk fotoğraflarını paylaştı. Talisca'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı ve "Yeni evin seni bekliyor" notunu düştü.
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UÇAK İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI
Sambacı yıldız, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrollerden geçmek için İstanbul’a geldi.
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Talisca, havalimanında sportif direktör Mario Branco ile bir araya geldi ve ikili ayak üstü bir süre konuştu.
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"BİRLİKTE TARİH YAZALIM"
Taraftarların isteği üzerine üçlü çektiren Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertlilerin gönderisine yorum yazdı ve "Gelin, birlikte tarih yazalım" dedi.
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FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Brezilyalı yıldız Talisca, sarı-lacivertlilerde 94 numaralı formayı giyecek.
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Al-Nassr'da en son 2 Aralık 2024'te forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
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9 KUPA KALDIRDI
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ANDERSON TALISCA KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 1 Şubat 1994 (31)
Doğum yeri: Feira de Santana (Brezilya)
Boy: 1,90 m
Mevki: Orta saha - On Numara
Yan mevki: Santrfor / Sağ Kanat
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 12 milyon €
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TRANSFER GEÇMİŞİ
14/15 Bahia > Benfica 4.75 milyon €
16/17 Benfica > Beşiktaş (Kiralık) 4 milyon €
18/19 Benfica > GZ Evergrande (Kiralık) 5.8 milyon €
18/19 Benfica > GZ Evergrande 19.2 milyon €
21/22 GuaZ FC > Al-Nassr 8 milyon €