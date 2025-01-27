Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca İstanbul'da!

TRANSFER GEÇMİŞİ

14/15 Bahia > Benfica 4.75 milyon €

16/17 Benfica > Beşiktaş (Kiralık) 4 milyon €

18/19 Benfica > GZ Evergrande (Kiralık) 5.8 milyon €

18/19 Benfica > GZ Evergrande 19.2 milyon €

21/22 GuaZ FC > Al-Nassr 8 milyon €