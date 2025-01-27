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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Kasımpaşa: 5 - Hatayspor: 4 | MAÇ SONUCU - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Kasımpaşa: 5 - Hatayspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Tam 9 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 5-4 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.01.2025 - 19:02 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:27
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        Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa!
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        Trendyol Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 5-4 kazandı.

        KASIMPAŞA 2-0'DAN DÖNDÜ!

        Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Haris Hajradinovic, 39'da Guy Kilama (k.k), 54'te Aytaç Kara, 69. dakikada Mamadou Fall ve 76. dakikada ise Claudio Winck kaydetti. Hatayspor'un golleri ise 15. dakikada Bilal Boutobba, 20'de Cemali Sertel ve 45+11 (p) ile 58. dakikalarda Vincent Aboubakar'dan geldi.

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        Ayrıca konuk takımda 8. dakikada Francisco Calvo direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 42. dakikada ise Cemali Sertel'in attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        KASIMPAŞA’DA CAN KELEŞ İLK MAÇINA ÇIKTI

        Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa’ya katılan 23 yaşındaki kenar oyuncusu Can Keleş, mavi-beyazlılarla ilk maçına çıktı. Süper Lig’in 21’inci haftasında oynanan Kasımpaşa - Hatayspor mücadelesine yedek soyunan Can Keleş, 61’inci dakikada Yasin Özcan’ın yerine oyuna dahil olarak Kasımpaşa formasını ilk kez terletti.

        HAKEM 3 KEZ VAR'A GİTTİ

        Maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakemi Christian-Petru Ciochirca'nın tavsiyesiyle 3 kez VAR ekranlarına geldi. Calvo'nun kırmızı kartı, Cemali Sertel'in iptal edilen golü ve Hatayspor'a verilen penaltı pozisyonları; VAR incelemesi sonucu verildi.

        Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan Kasımpaşa 25 puana yükseldi. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 10 puanda kaldı.

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        Ligin 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Aytaç Kara, ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta kaleyi düşündü. Kale sahasına çarparak hızlanan meşin yuvarlak, kaleci Erce Kardeşler'den sekti. Önce Barak sonra Ben Ouanes'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta top, Hatayspor savunmasından döndü.

        8. dakikada Atakaş Hatayspor 10 kişi kaldı. 5'inci dakikada ceza yayının biraz gerisinde Calvo ile girdiği ikili mücadelede Fall'ın yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, serbest atış kararı verdi. Rumen VAR hakemi Christian-Petru Ciochrica'nın uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Metoğlu, bariz gol şansı gerekçesiyle Calvo'yu kırmızı kartla cezalandırdı.

        15. dakikada konuk ekip öne geçti. Cemali Sertel'in pasıyla sol kanatta topun sahibi olan Fernandes, Opoku'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği top, Aboubakar'dan sekti. Boutobba'nın penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

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        19. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

        20. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı kornerde Cemali Sertel, altıpasın içinden uzak köşeye yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.

        30. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sağ taraftan ceza sahasına giren Hajradinovic, topu önüne aldıktan sonra çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Erce Kardeşler'in kontrol etmek isterken elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, bacaklarının arasından filelere gitti: 2-1.

        38. dakikada Hajradinovic'in kısa pasında Fall'ın altıpas çizgisinin sağından yaptığı vuruşta kaleci Erce topu kornere çeldi.

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        39. dakikada lacivert-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı kornerde Sadık Çiftpınar, kafayla topu arkaya aşırttı. Kilama'ın altıpasın içinden ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.

        42. dakikada Atakaş Hatayspor'un golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Cemali Sertel, penaltı noktası yakınında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis, yere çarptıktan sonra kaleye yönelen meşin yuvarlağın filelere gitmesini önlemek istedi ancak top direğe çarparak ağlara gitti. VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, Cemali'nin kafa vuruşu yaptığı esnada Aboubakar'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

        45+10. dakikada Hatayspor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Görkem Sağlam'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Aboubakar'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşundan sonra oluşan karambolde hakem Muhammet Ali Metoğlu, Hataysporlu oyuncunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle Kasımpaşa lehine faul kararı verdi. VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu izleyen Metoğlu, Opoku'nun eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 45+11'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Aboubakar, meşin yuvarlak ile kaleci Gianniotis'i ters köşelere gönderdi: 2-3.

        Hatayspor, soyunma odasına 3-2 üstün gitti.

        54. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta pası alan Brekalo’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak Hatayspor savunmasından sekti ve ceza alanı içinde Aytaç tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 3-3

        58. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası içeri doldurulan topta arka direkte iyi yükselen Aboubakar meşin yuvarlağı üst köşeden kafa vuruşuyla filelere gönderdi. 3-4

        69. dakikada Winck’in ceza sahası içi sağ çaprazdan altı pasa gönderdiği pasta Fall, topu filelere gönderdi. 4-4

        76. dakikada Ben Ouanes’in ceza sahası dışı sol çaprazdan kesme ortasında arka direkte iyi yükselen Winck, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi. 5-4

        85. dakikada Abdulkadir’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bamgboye’nin altı pas içerisinde karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Gianniotis topu çeldi. Pozisyonun devamında Bamgboye tekrar şutunu çekti kaleci kornere çeldi.

        Mücadele Kasımpaşa'nın 5-4 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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