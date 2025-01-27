Kasımpaşa: 5 - Hatayspor: 4 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 5-4 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Haris Hajradinovic, 39'da Guy Kilama (k.k), 54'te Aytaç Kara, 69. dakikada Mamadou Fall ve 76. dakikada ise Claudio Winck kaydetti. Hatayspor'un golleri ise 15. dakikada Bilal Boutobba, 20'de Cemali Sertel ve 45+11 (p) ile 58. dakikalarda Vincent Aboubakar'dan geldi.

Maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakemi Christian-Petru Ciochirca'nın tavsiyesiyle 3 kez VAR ekranlarına geldi. Calvo'nun kırmızı kartı, Cemali Sertel'in iptal edilen golü ve Hatayspor'a verilen penaltı pozisyonları; VAR incelemesi sonucu verildi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa’ya katılan 23 yaşındaki kenar oyuncusu Can Keleş, mavi-beyazlılarla ilk maçına çıktı. Süper Lig’in 21’inci haftasında oynanan Kasımpaşa - Hatayspor mücadelesine yedek soyunan Can Keleş, 61’inci dakikada Yasin Özcan’ın yerine oyuna dahil olarak Kasımpaşa formasını ilk kez terletti.

Ayrıca konuk takımda 8. dakikada Francisco Calvo direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 42. dakikada ise Cemali Sertel'in attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

15. dakikada konuk ekip öne geçti. Cemali Sertel'in pasıyla sol kanatta topun sahibi olan Fernandes, Opoku'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği top, Aboubakar'dan sekti. Boutobba'nın penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

8. dakikada Atakaş Hatayspor 10 kişi kaldı. 5'inci dakikada ceza yayının biraz gerisinde Calvo ile girdiği ikili mücadelede Fall'ın yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, serbest atış kararı verdi. Rumen VAR hakemi Christian-Petru Ciochrica'nın uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Metoğlu, bariz gol şansı gerekçesiyle Calvo'yu kırmızı kartla cezalandırdı.

Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan Kasımpaşa 25 puana yükseldi. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 10 puanda kaldı.

42. dakikada Atakaş Hatayspor'un golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Cemali Sertel, penaltı noktası yakınında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis, yere çarptıktan sonra kaleye yönelen meşin yuvarlağın filelere gitmesini önlemek istedi ancak top direğe çarparak ağlara gitti. VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, Cemali'nin kafa vuruşu yaptığı esnada Aboubakar'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

45+10. dakikada Hatayspor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Görkem Sağlam'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Aboubakar'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşundan sonra oluşan karambolde hakem Muhammet Ali Metoğlu, Hataysporlu oyuncunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle Kasımpaşa lehine faul kararı verdi. VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu izleyen Metoğlu, Opoku'nun eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 45+11'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Aboubakar, meşin yuvarlak ile kaleci Gianniotis'i ters köşelere gönderdi: 2-3.

Hatayspor, soyunma odasına 3-2 üstün gitti.

54. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta pası alan Brekalo’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak Hatayspor savunmasından sekti ve ceza alanı içinde Aytaç tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 3-3