İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Ali Şadmani, İran'ın Rusya'dan Suhoy-35 (Su-35) savaş uçağı aldığını duyurdu.

Uçakların İran'a teslim edilip edilmediği hakkında net bir şey söylemeyen Şadmani "İran ne zaman gerekli olursa askeri kabiliyetlerini güçlendirmek adına alım yapmaya devam edecek. Askeri üretimimiz de artıyor." dedi.

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Son zamanlarda İsrail'in İran'a yapacağı bir saldırıdan bahsedilirken, Şadmani herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti. Şadmani "Eğer düşman aptalca hareket ederse füzelerimizle vurulmanın acısını tadacak ve işgal altındaki topraklardaki hiçbir unsuru güvende olmayacak." dedi.

İran daha önce de Su-30 savaş uçaklarını almak istemiş ancak Rusya'nın tereddütleri dolayısıyla satış gerçekleşmemişti. İran'ın hava kuvvetlerinde 5. nesil bir savaş uçağı bulunmadığından hava kuvvetlerinin İsrail karşısında dirençsiz kalacağı düşünülüyor. Su-35 alımı bu bakımdan büyük önem taşıyor.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir