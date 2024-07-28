Fenerbahçe'den Mateo Kovacic bombası!
Transfer çalışmalarına devam eden ve kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho, Manchester City forması giyen Hırvat yıldız Mateo Kovacic'in transfer edilmesini istedi.
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Kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe için bomba bir iddia ortaya atıldı.
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İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'i gündemine aldı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendisine sunulan orta saha oyuncuları arasından en çok istediği ismin Hırvat yıldız olduğu belirtildi.
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Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmek için yaklaşık 30 milyon euro bonservis ödemesi gerektiği ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin kiralama formülü üzerinde durduğu yazıldı.
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MATEO KOVACIC KİMDİR?
Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, forma giydiği 46 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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Oyunun iki yönünde de etkili bir performans ortaya koyan Kovacic'in kontratı 2027 yılında sona erecek.
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Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını 104 kez terleten Kovacic, ümilli formayla 5 gol kaydetti.
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EURO 2024'TE FORMA GİYDİ
Hırvatistan Milli Takımı'nda uzun yıllardır görev yapan Kovacic son olarak EURO 2024'te forma giydi. Gruptaki 3 mata da şans bulan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda skor katkısında bulunamadı.