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        Fenerbahçe'den Mateo Kovacic bombası!

        Transfer çalışmalarına devam eden ve kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho, Manchester City forması giyen Hırvat yıldız Mateo Kovacic'in transfer edilmesini istedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:18
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          Kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe için bomba bir iddia ortaya atıldı.

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          İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'i gündemine aldı.

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          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendisine sunulan orta saha oyuncuları arasından en çok istediği ismin Hırvat yıldız olduğu belirtildi.

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          Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmek için yaklaşık 30 milyon euro bonservis ödemesi gerektiği ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin kiralama formülü üzerinde durduğu yazıldı.

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          MATEO KOVACIC KİMDİR?

          Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, forma giydiği 46 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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          Oyunun iki yönünde de etkili bir performans ortaya koyan Kovacic'in kontratı 2027 yılında sona erecek.

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          Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını 104 kez terleten Kovacic, ümilli formayla 5 gol kaydetti.

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          EURO 2024'TE FORMA GİYDİ

          Hırvatistan Milli Takımı'nda uzun yıllardır görev yapan Kovacic son olarak EURO 2024'te forma giydi. Gruptaki 3 mata da şans bulan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda skor katkısında bulunamadı.

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