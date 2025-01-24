UEFA'dan skandal karar: Asker selamı veren İsrailli futbolcuya kınama cezası!

UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında İsrail bayrağına asker selamı veren Gavriel Kanichowsky'e sadece kınama cezası vererek çifte standartını bir kez gözler önüne serdi.

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NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması planlanan Avrupa Ligi maçı, güvenlik gerekçesiyle Macaristan'a alınırken, UEFA futbolda İsrail takımları lehine uyguladığı çifte standart bir kez daha gözler önüne sermişti.

Maccabi'nin 3-1 kazandığı maçta 23. dakikada Gavriel Kanichowsky, ağlara gönderdiği top sonrası gol sevincinde İsrail bayrağını gösterip asker selamı vermişti. Gavriel Kanichowsky'nin yaptığı gol sevincine sosyal medyada tepki yağmış; TFF, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istemişti. REKLAM TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi! Haberi Görüntüle MERİH DEMİRAL 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI EURO 2024 Son 16 maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta iki gole imza atan Merih Demiral, ikinci golden sonraki 'Bozkurt' işaretiyle tartışmaların odak noktası olmuştu. UEFA tarafından 'Siyasi' olarak algılan bu hareket sonrası Merih Demiral'a iki maç ceza verilmişti.