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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan skandal karar: Asker selamı veren İsrailli futbolcuya kınama cezası! - Futbol Haberleri

        UEFA'dan skandal karar: Asker selamı veren İsrailli futbolcuya kınama cezası!

        Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynadığı karşılaşmada mücadelenin ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, gol sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek yaşadı. Gavriel Kanichowsky'nin gol sevinci sosyal medyada tepki çekerken, akıllara Merih Demiral'a verilen ceza gelmişti. UEFA yine çifte standart uygulayarak Gavriel Kanichowsky'e sadece kınama cezası verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 16:00 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:00
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        UEFA'dan skandal karar!
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        UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında İsrail bayrağına asker selamı veren Gavriel Kanichowsky'e sadece kınama cezası vererek çifte standartını bir kez gözler önüne serdi.

        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
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        UEFA'nın iki yüzü!
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        NE OLMUŞTU?

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması planlanan Avrupa Ligi maçı, güvenlik gerekçesiyle Macaristan'a alınırken, UEFA futbolda İsrail takımları lehine uyguladığı çifte standart bir kez daha gözler önüne sermişti.

        Maccabi'nin 3-1 kazandığı maçta 23. dakikada Gavriel Kanichowsky, ağlara gönderdiği top sonrası gol sevincinde İsrail bayrağını gösterip asker selamı vermişti.

        Gavriel Kanichowsky'nin yaptığı gol sevincine sosyal medyada tepki yağmış; TFF, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istemişti.

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        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
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        MERİH DEMİRAL 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

        EURO 2024 Son 16 maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta iki gole imza atan Merih Demiral, ikinci golden sonraki 'Bozkurt' işaretiyle tartışmaların odak noktası olmuştu. UEFA tarafından 'Siyasi' olarak algılan bu hareket sonrası Merih Demiral'a iki maç ceza verilmişti.

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