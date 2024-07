YER ALDIĞI YAPIMLAR

Seslendirme

Varsayalım...? (2021-günümüz) - Ulysses Klaue

Squid Game (2021) - Sang-Hun

Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)

BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner

Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage

Hz. Yusuf (2008) - Potifar

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner

Çılgın Dostlar (2006)

Süper Ot (How High) - Jamal

Anlatamadım mı? - Ben Sobel

Yaratık 3 (1992) - Morse

Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger

Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger

Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger

Yaratıklar (1986) - Burke

Yaratık (1979) - Kane



Oyunculuk

Halka - 2019

Filinta - 2015

Kurtlar Vadisi Pusu - 2015

Doktorlar (85'inci bölüm)

Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

Sardunya Sokağı - 2007

Acı Hayat - 2005-2007

Sessiz Gece - 2005

Kurtlar Vadisi - 2003-2004

Hırçın Menekşe - 2003

Kınalı Kar - 2002

Bir Aşk Hikâyesi - 2000

Aşk Güzel Şeydir - 2000

Küçük Besleme - 1999

Çatısız Kadınlar - 1999

Hoşçakal Yarın - 1998

Sıcak Saatler - 1998

Ayrı Dünyalar - 1998

Baba Evi - 1997

Böyle mi Olacaktı - 1997

Köşe Kapmaca - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Mahallenin Muhtarları - 1992

İz Peşinde - 1990