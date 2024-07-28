Uğur Taşdemir hayatını kaybetti
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir, 59 yaşında hayata veda etti. Taşdemir, kamuoyunda 'Nicolas Cage'in sesi' olarak da tanınıyordu
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Kariyeri boyunca bir çok projede yer alan Uğur Taşdemir'den acı haber geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı yaşamını yitirdi.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Uğur Taşdemir'in cenazesi, 30 Temmuz'da öğlen namazına müteakip Moda Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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59 yaşında hayata veda eden Uğur Taşdemir'in vefat haberini, Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu; "Değerli üyemiz Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun."
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"YARININ NE OLACAĞINI BİLEMİYORUZ"
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da Uğur Taşdemir'in vefatının ardından duyduğu üzüntüyü şu ifade etti:
Uğur Taşdemir’i kaybetmişiz. Çok üzüldüm. Son zamanlarda ne kadar çok tanıdığımı kaybettim. Bu dünyada geçirdiğimiz her gün için şükretmek gerekiyor. Çünkü yarının ne olacağını bilemiyoruz. Bir gün buradayız, ertesi gün yokuz. Her günümüzü gerçekten doya doya yaşamak lazım. Hiçbir şeyi çok fazla dert etmemek lazım. Hayat çok kısa. Toprağın bol olsun Uğur.
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UĞUR TAŞDEMİR HAKKINDA
20 Ekim 1965'te Yozgat'ta dünyaya gelen Uğur Taşdemir, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor.
Uğur Taşdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü mezunu olmasına rağmen, tiyatroya olan derin ilgisi nedeniyle sanatı seçti.
Uğur Taşdemir, 1987'de amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. 1989'dan itibaren birçok sinema ve dizilerde roller almaya başladı.
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Kariyeri
Tiyatro: Amatör tiyatro topluluklarında başlayan tiyatro serüveni, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda devam etmiştir. Şehir Tiyatrosu'nda çalışmış, Çığır Sahne ve Tiyatro Fora gibi önemli sahnelerde yer almıştır.
Sinema ve Televizyon: 1989'dan itibaren sinema ve dizi filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 'Acı Hayat', 'Halka', 'Filinta' gibi popüler dizilerde yer almıştır.
Seslendirme: Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in filmlerinde sıkça tercih edilen bir seslendirme sanatçısıdır. 50'den fazla Nicolas Cage filminde seslendirme yapmıştır. Ayrıca Federal Film Akademisi'nde ve Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde seslendirme eğitimi vermiştir.
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YER ALDIĞI YAPIMLAR
Seslendirme
Varsayalım...? (2021-günümüz) - Ulysses Klaue
Squid Game (2021) - Sang-Hun
Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)
BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack
Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner
Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage
Hz. Yusuf (2008) - Potifar
Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner
Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner
Çılgın Dostlar (2006)
Süper Ot (How High) - Jamal
Anlatamadım mı? - Ben Sobel
Yaratık 3 (1992) - Morse
Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger
Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger
Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger
Yaratıklar (1986) - Burke
Yaratık (1979) - Kane
Oyunculuk
Halka - 2019
Filinta - 2015
Kurtlar Vadisi Pusu - 2015
Doktorlar (85'inci bölüm)
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
Sardunya Sokağı - 2007
Acı Hayat - 2005-2007
Sessiz Gece - 2005
Kurtlar Vadisi - 2003-2004
Hırçın Menekşe - 2003
Kınalı Kar - 2002
Bir Aşk Hikâyesi - 2000
Aşk Güzel Şeydir - 2000
Küçük Besleme - 1999
Çatısız Kadınlar - 1999
Hoşçakal Yarın - 1998
Sıcak Saatler - 1998
Ayrı Dünyalar - 1998
Baba Evi - 1997
Böyle mi Olacaktı - 1997
Köşe Kapmaca - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Mahallenin Muhtarları - 1992
İz Peşinde - 1990
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