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        Haberler Magazin Nicolas Cage'in sesi Uğur Taşdemir, 59 yaşında hayatını kaybetti! Uğur Taşdemir kimdir? - Son dakika magazin haberleri

        Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

        Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir, 59 yaşında hayata veda etti. Taşdemir, kamuoyunda 'Nicolas Cage'in sesi' olarak da tanınıyordu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.07.2024 - 16:19 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:49
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        • 1

          Kariyeri boyunca bir çok projede yer alan Uğur Taşdemir'den acı haber geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı yaşamını yitirdi.

          Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Uğur Taşdemir'in cenazesi, 30 Temmuz'da öğlen namazına müteakip Moda Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        • 2

          59 yaşında hayata veda eden Uğur Taşdemir'in vefat haberini, Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu; "Değerli üyemiz Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun."

        • 3

          "YARININ NE OLACAĞINI BİLEMİYORUZ"

          Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da Uğur Taşdemir'in vefatının ardından duyduğu üzüntüyü şu ifade etti:

          Uğur Taşdemir’i kaybetmişiz. Çok üzüldüm. Son zamanlarda ne kadar çok tanıdığımı kaybettim. Bu dünyada geçirdiğimiz her gün için şükretmek gerekiyor. Çünkü yarının ne olacağını bilemiyoruz. Bir gün buradayız, ertesi gün yokuz. Her günümüzü gerçekten doya doya yaşamak lazım. Hiçbir şeyi çok fazla dert etmemek lazım. Hayat çok kısa. Toprağın bol olsun Uğur.

        • 4

          UĞUR TAŞDEMİR HAKKINDA

          20 Ekim 1965'te Yozgat'ta dünyaya gelen Uğur Taşdemir, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor.

          Uğur Taşdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü mezunu olmasına rağmen, tiyatroya olan derin ilgisi nedeniyle sanatı seçti.

          Uğur Taşdemir, 1987'de amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. 1989'dan itibaren birçok sinema ve dizilerde roller almaya başladı.

        • 5

          Kariyeri

          Tiyatro: Amatör tiyatro topluluklarında başlayan tiyatro serüveni, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda devam etmiştir. Şehir Tiyatrosu'nda çalışmış, Çığır Sahne ve Tiyatro Fora gibi önemli sahnelerde yer almıştır.

          Sinema ve Televizyon: 1989'dan itibaren sinema ve dizi filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 'Acı Hayat', 'Halka', 'Filinta' gibi popüler dizilerde yer almıştır.

          Seslendirme: Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in filmlerinde sıkça tercih edilen bir seslendirme sanatçısıdır. 50'den fazla Nicolas Cage filminde seslendirme yapmıştır. Ayrıca Federal Film Akademisi'nde ve Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde seslendirme eğitimi vermiştir.

        • 6

          YER ALDIĞI YAPIMLAR

          Seslendirme
          Varsayalım...? (2021-günümüz) - Ulysses Klaue
          Squid Game (2021) - Sang-Hun
          Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)
          BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack
          Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner
          Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage
          Hz. Yusuf (2008) - Potifar
          Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner
          Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner
          Çılgın Dostlar (2006)
          Süper Ot (How High) - Jamal
          Anlatamadım mı? - Ben Sobel
          Yaratık 3 (1992) - Morse
          Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger
          Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger
          Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger
          Yaratıklar (1986) - Burke
          Yaratık (1979) - Kane

          Oyunculuk

          Halka - 2019
          Filinta - 2015
          Kurtlar Vadisi Pusu - 2015
          Doktorlar (85'inci bölüm)
          Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
          Sardunya Sokağı - 2007
          Acı Hayat - 2005-2007
          Sessiz Gece - 2005
          Kurtlar Vadisi - 2003-2004
          Hırçın Menekşe - 2003
          Kınalı Kar - 2002
          Bir Aşk Hikâyesi - 2000
          Aşk Güzel Şeydir - 2000
          Küçük Besleme - 1999
          Çatısız Kadınlar - 1999
          Hoşçakal Yarın - 1998
          Sıcak Saatler - 1998
          Ayrı Dünyalar - 1998
          Baba Evi - 1997
          Böyle mi Olacaktı - 1997
          Köşe Kapmaca - 1996
          Çiçek Taksi - 1995
          Mahallenin Muhtarları - 1992
          İz Peşinde - 1990

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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