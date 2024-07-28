Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki çift ile 4 yaşındaki kızları hayatını kaybetti.
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Afyonkarahisar'da M.Z. (39) idaresindeki otomobil, Çay-Dinar kara yolu Akkonak köyü yakınlarında H.Ç'nin (40) kullandığı TIR'la çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüyle eşi G.K.Z.'nin (33) yaşamını yitirdiğini, 4 yaşındaki kızları L.Z.'nin de ağır yaralandığını belirledi.
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Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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Otomobilde sıkışan çiftin cenazesi çıkarılarak morga kaldırıldı
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Hayati tehlikesi bulunmayan TIR sürücüsü H.Ç.'nin ise kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınacağı bildirildi.
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G.K.Z'nin farklı otomobille aynı güzergahta seyreden anne ve babasının da olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
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